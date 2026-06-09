ORF-Spitzenverdiener vom Dienst freigestellt

„Zahlreiche Hinweise bzw. Meldungen“ seien in den vergangenen Woche bei der ORF-Compliance-Stelle eingegangen, die „auf ein mögliches Fehlverhalten“ von Spitzenverdiener Pius Strobl hindeuten würden, heißt es nun seitens des ORF gegenüber der APA. Daher habe man ihn mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. „Um eine unvoreingenommene und unbeeinflusste Durchführung der Untersuchung sicherzustellen“, so der ORF weiter. Man möchte gleichzeitig betonen, dass diese Untersuchung keine Vorverurteilung darstellen würde.

Pius Strobl war etwa Song Contest-Manager 2015

Strobl selbst liegen eigenen Angaben zufolge bisher „keine Gründe und Begründungen“ vor, meint er in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA. Strobl wurde noch vom früheren ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz als Kommunikationschef ins Boot geholt und wirkte später etwa als Manager des Song Contest 2015.