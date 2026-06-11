Die österreichische Fußball-Legende Toni Polster verstärkt ab 12. Juni die Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bei PULS 4 und JOYN. In der neuen Rubrik „Café Polster – Der WM-Talk mit Toni Polster“ analysiert der ehemalige ÖFB-Teamstürmer täglich die Spiele des Turniers und liefert den Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Einblicke sowie persönliche Anekdoten aus seiner internationalen Karriere. „Die Vorfreude ist natürlich riesig groß und ich hoffe, dass die österreichische Mannschaft die Gruppe übersteht und dann hoffentlich nicht gegen Spanien spielen muss, denn das wäre sicherlich schwierig. Aber wenn es nicht so ist, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass wir noch einmal weiterkommen und das wünsche ich mir“, sagt Polster.

Toni Polster wird WM-Experte bei Café Puls & JOYN

Besonderes Augenmerk wird Polster dabei auf die Leistungen des österreichischen Nationalteams unter Teamchef Ralf Rangnick legen. Mit Blick auf die WM zeigt sich der Trainer der Wiener Viktoria optimistisch und hofft auf ein erfolgreiches Abschneiden des ÖFB-Teams. Bereits zum WM-Start am 11. Juni ist Polster als Gast bei „Café Puls“ zu sehen. Die tägliche Rubrik „Café Polster – Der WM-Talk mit Toni Polster“ startet am Freitag, dem 12. Juni, und wird jeweils ab 5.30 Uhr auf PULS 4 und JOYN ausgestrahlt.