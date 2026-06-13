„Das Ende von Social Media?“ – Meta plant kostenpflichtige Plus-Abos

Tech-Riese Meta rollt neue Abo-Modelle aus. Unter dem Namen „Meta One“ sollen künftig Premium-Funktionen gebündelt bezahlt werden. Doch im Netz findet nicht jeder positive Worte dazu.

Große Pläne beim Social-Media-Giganten Meta: Produktchefin Naomi Gleit kündigte in einem Instagram-Reel den weltweiten Rollout neuer, kostenpflichtiger Abo-Modelle an. Unter den Namen „Facebook Plus“, „Instagram Plus“ und „WhatsApp Plus“ sollen Nutzer künftig Zugriff auf exklusive Zusatzfunktionen erhalten. Aktuell testet der Konzern zudem, all diese Einzeltarife in einem großen All-in-One-Paket namens „Meta One“ zu bündeln.

Das bringen die Plus-Abos

Die neuen Tarife richten sich vor allem an Power-User, Unternehmen und Content-Creator. Wer zahlt, bekommt unter anderem mehr Kapazitäten und Spielraum für komplexe Anfragen an die hauseigene Meta-KI sowie Premium-Features für die neuen KI-Brillen. Firmen und Influencer sollen zudem exklusive Werkzeuge zur Automatisierung von Aufgaben, zum Markenschutz und zur Reichweiten-Steigerung erhalten. Das grundlegende soziale Netzwerk soll zwar kostenlos bleiben, doch der Fokus verschiebt sich klar Richtung „Pay-to-Play“.

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Kommentare nicht nur positiv gestimmt

Die Begeisterung der Community hält sich allerdings in Grenzen – unter dem Video tobt teils ein regelrechter Shitstorm. Nutzer machen ihrem Ärger in den Kommentaren Luft. „Ihr wollt wirklich, dass wir unsere Accounts löschen, oder?“, schreibt ein User. Viele kritisieren, dass Meta bereits mit den Daten der Menschen Milliarden verdiene und nun doppelt abkassieren wolle. Andere bemängeln die sinkende organische Reichweite und sprechen vom logischen Ende der klassischen sozialen Netzwerke. Nur vereinzelte Stimmen zeigen sich gespannt auf die neuen Analyse-Werkzeuge.