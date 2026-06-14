Neuanfang nach der Trauer: Glock-Witwe hat wieder geheiratet

Firmenchefin Kathrin Glock hat nach Jahren der Trauer erneut geheiratet. Ihr neuer Partner stammt aus den USA und arbeitet ebenfalls im Unternehmen des 2023 verstorbenen Waffenherstellers.

Der Tod des Unternehmers und Waffenindustriellen Gaston Glock im Jahr 2023 markierte das Ende einer Ära. Er verstarb im Alter von 94 Jahren und hinterließ ein großes Erbe sowie drei Kinder aus seiner ersten Ehe. Auch seine letzte große Liebe, die heute 45-jährige Kathrin Glock, blieb trauernd zurück. Das Paar hatte sich im Jahr 2004 kennengelernt und war seit 2011 verheiratet. Fast drei Jahre nach dem schweren Verlust gibt es nun jedoch wieder positive Nachrichten aus dem Privatleben der Firmenchefin.

©Daniel Raunig Gaston Glock verstarb im Jahr 2023.

Neuer Ehemann aus den eigenen Reihen

Nach Jahren der Trauer hat Kathrin Glock einen neuen Partner an ihrer Seite gefunden. Die Verbindung ist offenbar so tief, dass bereits Nägel mit Köpfen gemacht wurden: Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, hat die Unternehmerin erneut „Ja“ gesagt und geheiratet. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt es sich um einen US-Amerikaner. Er ist nicht nur in ihrem Privatleben involviert, sondern teilt auch den beruflichen Alltag, da er ebenfalls für das Unternehmen tätig ist. Wann genau Kathrin Glock ihre neue Liebe auch der Öffentlichkeit präsentieren wird, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt noch abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert