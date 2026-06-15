Fußball-WM: ServusTV oder ORF? Wo die Österreich-Spiele laufen
Am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 6 Uhr (MEZ) ist es so weit: Österreich startet in das Abenteuer Fußball-Weltmeisterschaft gegen Jordanien. Wo die Spiele der Österreicher übertragen werden, erfahrt ihr hier bei uns.
Für die Fans des österreichischen Nationalteams hat das lange Warten bald ein Ende. Österreich ist zum ersten Mal in diesem Jahrtausend bzw. nach 28 Jahren wieder einmal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft-Endrunde mit dabei. Am Mittwoch, 17. Juni, in den frühen Morgenstunden werden sich dabei wohl viele Österreicher vor den Fernsehern versammeln und dem Nationalteam die Daumen drücken. Die WM-Spiele kann man nämlich allesamt entweder bei ORF oder auf ServusTV verfolgen. Alle Termine und Spiele der Gruppenphase auch hier: ServusTV, ORF: Wo die Fußball-WM-Gruppenphase übertragen wird.
Wo die Österreich-Gruppenspiele bei der Fußball-WM laufen
Dementsprechend werden auch die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft jeweils auf einem der beiden Sender übertragen. In der Gruppenphase wird das zwei Mal der ORF und einmal ServusTV sein, ab einem möglichen Sechzehntelfinale und darüber hinaus wird sich zeigen, wo mögliche Österreich-Spiele gezeigt werden – freilich nur, sofern die Österreicher auch die Gruppenphase überstehen. Die beiden Sender haben sich die KO-Spiele zwar schon untereinander aufgeteilt, Optionen gibt es allerdings genügend, wo und wann Österreich spielen könnte. In der folgenden Tabelle findet ihr jedenfalls die Termine der Gruppenphasen-Spiele Österreichs und wann bzw. wo ihr sie im Fernsehen sehen könnt.
|Datum / Uhrzeit
|WM-Spiel
|Sender
|17. Juni / 6 Uhr
|Österreich – Jordanien
|ORF
|22. Juni / 19 Uhr
|Argentinien – Österreich
|ServusTV
|28. Juni / 4 Uhr
|Algerien – Österreich
|ORF
So geht es für Österreich bei der Fußball-WM in einer möglichen KO-Phase weiter
Auf die Platzierung kommt es dann an, wenn es darum geht, wann und wo Österreich in den KO-Spielen spielen würde. Landet man auf Platz 4, scheidet man aus. Dann sind die drei genannten Spiele die einzigen, die das Nationalteam bestreitet. Schafft man die Sensation und landet wie bereits vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft auf Platz 1 der Gruppe, spielt man am Samstag, 4. Juli, um Mitternacht in Miami gegen den Zweiten der Gruppe H, in der etwa Spanien und Uruguay sind. Dieses Spiel wird im ORF übertragen. Landet Österreich auf Platz 2, spielt man bereits am Donnerstag, 2. Juli, gegen den Gruppensieger aus Gruppe H. Dieses Spiel wäre auf ServusTV. Auf Platz 3 kommt es dann auf die Punkte und eventuell auch Tordifferenz an, ob Österreich noch weiter im Turnier bleibt. Die Optionen findet ihr unten in der Infobox.
So geht es für Österreich in einer möglichen WM-KO-Phase weiter:
Österreich wird Gruppenerster:
- Samstag, 4. Juli 2026, 0 Uhr: gegen Zweiten aus Gruppe H (Spanien, Uruguay, Saudi Arabien oder Kap Verde); Sender: ORF
Österreich wird Gruppenzweiter:
- Donnerstag, 2. Juli 2026, 21 Uhr gegen Ersten aus Gruppe H (Spanien, Uruguay, Saudi Arabien oder Kap Verde); Sender: ServusTV
Österreich wird Gruppendritter (mehrere Möglichkeiten):
- Mittwoch, 1. Juli 2026, 18 Uhr gegen Ersten aus Gruppe L (England, Kroatien, Ghana oder Panama); Sender: ORF
- Mittwoch, 1. Juli 2026, 22 Uhr gegen Ersten aus Gruppe G (Belgien, Ägypten, Neuseeland oder Iran); Sender: ORF
- Donnerstag, 2. Juli 2026, 2 Uhr gegen Ersten Gruppe D (USA, Australien, Türkei oder Paraguay); Sender: ORF
- Freitag, 3. Juli 2026, 5 Uhr gegen Ersten Gruppe B (Schweiz, Kanada, Bosnien und Herzegowina oder Katar); Sender: ServusTV
- Samstag, 4. Juli 2026, 3.30 Uhr gegen Ersten Gruppe K (Portugal, Kolumbien, Kongo oder Usbekistan), Sender: ORF