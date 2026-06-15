Fußball-WM: ServusTV oder ORF? Wo die Österreich-Spiele laufen

Für die Fans des österreichischen Nationalteams hat das lange Warten bald ein Ende. Österreich ist zum ersten Mal in diesem Jahrtausend bzw. nach 28 Jahren wieder einmal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft-Endrunde mit dabei. Am Mittwoch, 17. Juni, in den frühen Morgenstunden werden sich dabei wohl viele Österreicher vor den Fernsehern versammeln und dem Nationalteam die Daumen drücken. Die WM-Spiele kann man nämlich allesamt entweder bei ORF oder auf ServusTV verfolgen. Alle Termine und Spiele der Gruppenphase auch hier: ServusTV, ORF: Wo die Fußball-WM-Gruppenphase übertragen wird.

Wo die Österreich-Gruppenspiele bei der Fußball-WM laufen

Dementsprechend werden auch die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft jeweils auf einem der beiden Sender übertragen. In der Gruppenphase wird das zwei Mal der ORF und einmal ServusTV sein, ab einem möglichen Sechzehntelfinale und darüber hinaus wird sich zeigen, wo mögliche Österreich-Spiele gezeigt werden – freilich nur, sofern die Österreicher auch die Gruppenphase überstehen. Die beiden Sender haben sich die KO-Spiele zwar schon untereinander aufgeteilt, Optionen gibt es allerdings genügend, wo und wann Österreich spielen könnte. In der folgenden Tabelle findet ihr jedenfalls die Termine der Gruppenphasen-Spiele Österreichs und wann bzw. wo ihr sie im Fernsehen sehen könnt.

Datum / Uhrzeit WM-Spiel Sender 17. Juni / 6 Uhr Österreich – Jordanien ORF 22. Juni / 19 Uhr Argentinien – Österreich ServusTV 28. Juni / 4 Uhr Algerien – Österreich ORF

So geht es für Österreich bei der Fußball-WM in einer möglichen KO-Phase weiter

Auf die Platzierung kommt es dann an, wenn es darum geht, wann und wo Österreich in den KO-Spielen spielen würde. Landet man auf Platz 4, scheidet man aus. Dann sind die drei genannten Spiele die einzigen, die das Nationalteam bestreitet. Schafft man die Sensation und landet wie bereits vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft auf Platz 1 der Gruppe, spielt man am Samstag, 4. Juli, um Mitternacht in Miami gegen den Zweiten der Gruppe H, in der etwa Spanien und Uruguay sind. Dieses Spiel wird im ORF übertragen. Landet Österreich auf Platz 2, spielt man bereits am Donnerstag, 2. Juli, gegen den Gruppensieger aus Gruppe H. Dieses Spiel wäre auf ServusTV. Auf Platz 3 kommt es dann auf die Punkte und eventuell auch Tordifferenz an, ob Österreich noch weiter im Turnier bleibt. Die Optionen findet ihr unten in der Infobox.