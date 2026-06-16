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/ ©ORF/Bildauschnitt Interview
Eine Person mit roter Kappe, dunkler Sonnenbrille und schwarzem Tanktop wird in einem Park von einem Reporter mit ORF-Mikrofon interviewt. Die Person hält eine Hand nahe ans Gesicht; ein Ring am Finger ist durch einen weißen Kreis hervorgehoben. Im Hintergrund sind Bäume und Grünflächen unscharf zu sehen.
Ein Ring am linken Ringfinger von Tom Neuwirth sorgt derzeit für Spekulationen über eine mögliche Verlobung.
Österreich
16/06/2026
Auffällig

Verlobt? Ring von Conchita Wurst sorgt für Spekulationen

Ein goldener Ring am linken Ringfinger lässt derzeit die Gerüchteküche brodeln. Medien berichten über mögliche Verlobungsspekulationen rund um Sänger Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)
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Tom Neuwirth, der als Kunstfigur Conchita Wurst international bekannt wurde, sorgt derzeit dafür, das die Gerüchteküche rund um seinen Beziehungsstatus brodelt. Kürzlich war der ESC-Gewinner bei einem ORF-Interview im Rahmen der Wiener Regenbogenparade mit einem auffälligen goldenen Ring am linken Ringfinger zu sehen.

Ring bei Interview auffällig

Während des Gesprächs über die Bedeutung der Pride rückte das Schmuckstück immer wieder ins Bild. Neuwirth gestikulierte mehrfach mit der Hand und spielte laut Berichten auch mit dem Ring. Prompt kamen Spekulationen auf, ob es sich dabei um einen Verlobungsring handeln könnte. Hier das Interview, wo man den Ring gut sehen kann:

Auch in Podcast gab es Hinweise

Zusätzlichen Nährboden erhalten die Gerüchte, weil Neuwirth erst vor Kurzem öffentlich machte, wieder verliebt zu sein. Im Podcast „Bussi Blabla“ sprach er über seinen neuen Partner und schwärmte von dessen Kochkünsten. Ob der Ring tatsächlich ein Hinweis auf eine Verlobung ist, bleibt offen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Fans dürfen also weiter rätseln.

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