Pacult: „Sieg über Jordanien Pflicht – aber hier sehe ich ein Risiko…“

„Wer soll die kennen? Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung!“, so Experte Peter Pacult, der für 5 Minuten die Spiele prognostiziert – und das in seiner typischen klaren Art. „Ohne dass man einen unterschätzt, aber wir sind von der Qualität doch klar besser. Ralf Rangnick hat Jordanien im Vorfeld etwas stark macht, ein Sieg ist aber eingeplant.“

Pacult: „Ich halte das für gefährlich…“

Den früheren Coach von Austria Klagenfurt und vom WAC hat eine Maßnahme des Deutschen überrascht. „Angeblich ist die Aufstellung ja seit zwei Tagen fix. Ich halte das für gefährlich“, so Ex-Teamspieler Pacult (24 Länderspiele, ein Tor), „denn in den Tagen bis zum Spiel kann viel passieren, das ist für mich ein Risiko.“ Wer kann die Überraschung zum Guten aus Sicht der ÖFB-Fans werden? „Es geht um eine WM, jeder ist gefragt, doch Paul Wanner ist sicher ein Junge, auf den wir alle uns freuen dürfen!“

Pacult freut sich schon auf Kracher gegen Argentinien

Mit einem Auge schielt das Wiener Urgestein schon auf den Kracher gegen Argentinien in Gruppenspiel zwei: „Es ist die größte Motivation gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen. Mit Lionel Messi, der noch immer der Spieler ist, der den den Spielen seinen Stempel aufdrücken kann, der absolute König, ich glaube schon dass der fit ist.“ Sein Tipp fürs Jordanien-Spiel? „Ich sag nichts zur Höhe, schau dir Kap Verde gegen Spanien an, wie es laufen kann. Ein Sieg muss her, egal wie…“