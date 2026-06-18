Diese Sonnencremen solltest du lieber nicht für dein Kind verwenden

Pünktlich zum Sommerstart hat der VKI 22 Sonnencremen für Kinder getestet. Das Ergebnis: 13 Produkte schützen verlässlich, doch fünf bekannte Marken fallen im Labor durch und erreichen den angegebenen UV-Schutz nicht.

Rechtzeitig zu den heißen Temperaturen hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) 22 Sonnencremen für Kinder (LSF 50 und 50+) unter die Lupe genommen. Für den Test kooperierte der VKI mit der Stiftung Warentest. Das ernüchternde Resultat im Labor: Bei fünf Sonnenschutzmitteln lag der tatsächliche Lichtschutzfaktor unter dem vom Hersteller angegebenen Wert. Betroffen sind sowohl Billigprodukte als auch teure Marken.

Folgende fünf Produkte sind beim UV-Schutz durchgefallen: Bi Kids (Sonnenmilch Ultra Sensitive Seebastian)

Eco Cosmetics (Baby & Kids Sonnencreme)

Lavozon (Kids Med Sonnenmilch)

Mabyen (Baby & Kids Sonnencreme)

Today Sun (Kids Sonnenspray Sensitiv)

Es gibt aber auch gute Nachrichten:

13 Produkte erhielten die Note „gut“ und bieten verlässlichen Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung. Dabei zeigte sich, dass Qualität nicht teuer sein muss – die Preisspanne der Cremen reicht von 2,80 Euro bis zu 37,27 Euro pro 100 Milliliter. Ein großes Problem bleibt die Umwelt: Fast alle Produkte enthalten Stoffe, die als kritisch für die Natur gelten. Nur drei Naturkosmetikprodukte kamen ohne diese Substanzen aus – zwei davon versagten jedoch beim UV-Schutz. Das einzige fehlerfreie Öko-Produkt kämpft wiederum mit dem sogenannten „Weißel-Effekt“ und lässt sich nur schwer verstreichen. Die perfekte Sonnencreme gibt es also noch nicht, dennoch warnt der VKI eindringlich davor, beim Schutz zu sparen. VKI-Expertin Birgit Schiller betont: „Gerade auf der noch dünnen Kinderhaut kann die Sonne Schäden verursachen, die sich über die gesamte Lebenszeit summieren. Daher sollten Kinder stets ausreichend eingeschmiert sein, wobei gilt: Mehr ist mehr.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 09:08 Uhr aktualisiert