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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt Hände mit Sonnencreme und den Wörthersee.
Gerade für die empfindliche Kinderhaut ist ein verlässlicher Sonnenschutz im Sommer lebenswichtig.
Österreich
18/06/2026
VKI-Test zeigt

Diese Sonnencremen solltest du lieber nicht für dein Kind verwenden

Pünktlich zum Sommerstart hat der VKI 22 Sonnencremen für Kinder getestet. Das Ergebnis: 13 Produkte schützen verlässlich, doch fünf bekannte Marken fallen im Labor durch und erreichen den angegebenen UV-Schutz nicht.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(223 Wörter)
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Rechtzeitig zu den heißen Temperaturen hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) 22 Sonnencremen für Kinder (LSF 50 und 50+) unter die Lupe genommen. Für den Test kooperierte der VKI mit der Stiftung Warentest. Das ernüchternde Resultat im Labor: Bei fünf Sonnenschutzmitteln lag der tatsächliche Lichtschutzfaktor unter dem vom Hersteller angegebenen Wert. Betroffen sind sowohl Billigprodukte als auch teure Marken.

Folgende fünf Produkte sind beim UV-Schutz durchgefallen:

  • Bi Kids (Sonnenmilch Ultra Sensitive Seebastian)
  • Eco Cosmetics (Baby & Kids Sonnencreme)
  • Lavozon (Kids Med Sonnenmilch)
  • Mabyen (Baby & Kids Sonnencreme)
  • Today Sun (Kids Sonnenspray Sensitiv)

Es gibt aber auch gute Nachrichten:

13 Produkte erhielten die Note „gut“ und bieten verlässlichen Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung. Dabei zeigte sich, dass Qualität nicht teuer sein muss – die Preisspanne der Cremen reicht von 2,80 Euro bis zu 37,27 Euro pro 100 Milliliter. Ein großes Problem bleibt die Umwelt: Fast alle Produkte enthalten Stoffe, die als kritisch für die Natur gelten. Nur drei Naturkosmetikprodukte kamen ohne diese Substanzen aus – zwei davon versagten jedoch beim UV-Schutz. Das einzige fehlerfreie Öko-Produkt kämpft wiederum mit dem sogenannten „Weißel-Effekt“ und lässt sich nur schwer verstreichen. Die perfekte Sonnencreme gibt es also noch nicht, dennoch warnt der VKI eindringlich davor, beim Schutz zu sparen. VKI-Expertin Birgit Schiller betont: „Gerade auf der noch dünnen Kinderhaut kann die Sonne Schäden verursachen, die sich über die gesamte Lebenszeit summieren. Daher sollten Kinder stets ausreichend eingeschmiert sein, wobei gilt: Mehr ist mehr.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 09:08 Uhr aktualisiert
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