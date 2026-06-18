Vinted: Grenzüberschreitender Handel zwischen Deutschland und Österreich ab sofort möglich

Vinted öffnet den Marktplatz zwischen Deutschland und Österreich! Ab sofort können Nutzer grenzüberschreitend Secondhand-Mode shoppen und verkaufen. Ein neuer Logistik-Deal mit der Post macht den schnellen Versand möglich.

Gute Nachrichten für alle Secondhand-Fans im DACH-Raum: Die beliebte Online-Marktplatz-App Vinted hat die virtuellen Grenzen eingerissen. Ab sofort ist der grenzüberschreitende Handel zwischen Mitgliedern in Österreich und Deutschland offiziell freigeschaltet. Bisher war diese Verbindung technisch nicht möglich – nun wachsen zwei der größten und aktivsten Communities der Plattform zusammen.

Laut Moritz Schmude, Market Strategist Western Europe bei Vinted, ähneln sich beide Märkte in Sprache, Vorlieben und Community stark, weshalb man mit einem regen Handel rechnet.

Kooperation mit der Österreichischen Post sichert schnellen Versand

Mit der Marktöffnung geht auch ein wichtiger logistischer Meilenstein einher: Vinted hat die Österreichische Post als neuen Logistikpartner an Bord geholt. Für Nutzer in Österreich bringt das handfeste Vorteile:

Höhere Flexibilität: Die Option steht ab sofort sowohl für den nationalen Versand als auch für Pakete nach Deutschland zur Verfügung.

Die Option steht ab sofort sowohl für den nationalen Versand als auch für Pakete nach Deutschland zur Verfügung. Mehr Paketshops: Verkäufern stehen rund 3.000 Abgabe- und Abholstandorte (inklusive Postpartnern und Poststationen) zur Verfügung.

Verkäufern stehen rund 3.000 Abgabe- und Abholstandorte (inklusive Postpartnern und Poststationen) zur Verfügung. Flexible Paketgrößen: Es gibt maßgeschneiderte Tarife für kleine, mittlere und große Sendungen.

Es gibt maßgeschneiderte Tarife für kleine, mittlere und große Sendungen. Schnellere Lieferzeiten: Die Zustellung erfolgt zügig direkt nach Hause oder an eine gewünschte Abholstation.

Bisher konnten Vinted-Nutzer aus Österreich lediglich mit Käufern und Verkäufern aus Frankreich und Italien handeln. Die neue Anbindung an den deutschen Riesenmarkt dürfte das Angebot für österreichische User über Nacht vervielfachen.

Vinted wächst rasant, verzeichnet aber Gewinnrückgang

Die Expansion kommt zu einem strategisch spannenden Zeitpunkt. Vinted legte kürzlich die Finanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vor, die ein starkes Umsatzwachstum zeigen:

Umsatz 2025: +38 % auf 1,1 Milliarden Euro.

Bruttowarenwert (GMV): +47 % auf 10,8 Milliarden Euro.

Trotz dieses massiven Wachstums sank der Nettogewinn von 77 auf 62 Millionen Euro. Grund dafür sind laut dem Unternehmen hohe Investitionen. Vinted steckt aktuell viel Geld in die Erschließung neuer Länder sowie den Ausbau neuer Produktkategorien wie Elektronik, Haushaltswaren, Sportartikel und Sammlerstücke.

©Canva Der Vorteil durch die Vernetzung: Viel schnellerer Verkauf der eigenen Kleidung und eine gigantische Auswahl beim Shoppen.

Kein Börsengang geplant: Vinted setzt auf krisensicheres Geschäft

Wer nun auf einen baldigen Börsengang (IPO) spekuliert, wird von Firmenchef Thomas Plantenga enttäuscht: Pläne für einen Börsengang gebe es kurzfristig nicht. Gleichzeitig blickt das litauische Unternehmen, das mittlerweile über 2.200 Mitarbeiter beschäftigt und einen Marktwert von rund 8 Milliarden Euro aufweist, optimistisch in die Zukunft. Selbst eine wiederaufflammende Inflation sieht Vinted nicht als Gefahr. Im Gegenteil: Wenn das Geld im Portemonnaie knapper wird, nutzen immer mehr Menschen die Plattform, um mit getragener Kleidung Geld zu verdienen oder günstige Secondhand-Schnäppchen zu ergattern.

Warum das Vinted-Update ein Gamechanger für Österreich ist

Der Zusammenschluss der Marktplätze zwischen Österreich und Deutschland bringt für heimische Secondhand-Fans massive Vorteile. Die wichtigsten Argumente auf einen Blick: