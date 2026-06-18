Babyglück: Influencerin Lisa-Marie Schiffner verkündet Schwangerschaft

Die steirische Influencerin Lisa-Marie Schiffner hat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Die ersten Monate habe sie bewusst privat gehalten, nun teilt sie die freudige Nachricht erstmals mit ihrer Community.

Im Vorjahr war die Influencerin Lisa-Marie Schiffner bei einer Veranstaltung im Grazer Murpark. Jetzt hat die 25-Jährige ihre Schwangerschaft verkündet.

Im Vorjahr war die Influencerin Lisa-Marie Schiffner bei einer Veranstaltung im Grazer Murpark. Jetzt hat die 25-Jährige ihre Schwangerschaft verkündet.

Die steirische Influencerin Lisa-Marie Schiffner hat auf Instagram ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. In einem emotionalen Posting spricht sie von ihrem „Regenbogenbaby“und beschreibt die vergangenen Monate als Zeit voller Hoffnung, Zuversicht, aber auch Herausforderungen.

Schwanger! Influencerin Lisa-Marie Schiffner im Babyglück

Die Nachricht habe sie gemeinsam mit ihrem Partner zunächst bewusst nur für sich behalten, um sich auf die frühe Phase der Schwangerschaft zu konzentrieren und Vertrauen aufzubauen. Nun freue man sich, die Entwicklung öffentlich zu machen und die Community künftig daran teilhaben zu lassen. Wie Schiffner weiter schreibt, sei die Freude über das „kleine Wunder“ groß, das nun weiter wachse. Details zu Schwangerschaftswoche oder Geburtstermin nannte sie nicht.

Schiffner sprach offen über Fehlgeburt

Im Herbst 2025 mussten Lisa-Marie Schiffner und ihr Partner Nico Rauchenwald einen schweren Verlust verkraften: Die Influencerin erlitt damals eine Fehlgeburt. Die darauffolgende Zeit war von Trauer und der Verarbeitung des Erlebten geprägt. Um so mehr freut sich das Paar nun über die Schwangerschaft