Wer ist das Original? Melissa Naschenweng trifft ihren „Zwilling“

Große Ehre für die Kärntner „Alpenbarbie“: Melissa Naschenweng hat im Madame Tussauds Wien ihre eigene Wachsfigur enthüllt. Die 35-jährige Schlagersängerin zeigt sich auf Social Media überwältigt von ihrem Double.

Große Ehre für Melissa Naschenweng: Die 35-jährige Kärntner Schlagersängerin hat am Donnerstagabend im Madame Tussauds Wien ihre eigene Wachsfigur offiziell enthüllt. Für die gebürtige Lesachtalerin, die mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Traktorführerschein“ bekannt wurde, geht damit ein Traum in Erfüllung. „Ich durfte meine eigene Wachsfigur enthüllen – ein surreales Gefühl und wahrscheinlich brauch ich noch ein paar Tage, bis ich das realisieren kann“, zeigt sich die Sängerin auf Social Media gerührt und fragt ihre Fans mit einem Augenzwinkern: „Wer ist euch lieber?“

Aufwendige Detailarbeit seit Herbst

Bereits Mitte Oktober 2025 wurde die Kärntnerin in einer aufwendigen Prozedur exakt vermessen. „Vom perfekten Hautton bis hin zur exakten Haar- und Augenfarbe als auch der richtigen Körpergröße – kein Detail wurde ausgelassen, um die Figur so lebensecht wie möglich darzustellen“, teilte Madame Tussauds Wien vorab mit. Lukas Rauscher, Pressesprecher von Madame Tussauds Wien, betont bereits Anfang Juni die erfolgreiche Kooperation: „Die Zusammenarbeit hat mit ihr und dem Team wunderbar funktioniert“. Seit Donnerstag, 19 Uhr, ist die Kärntner „Alpenbarbie“ nun offiziell als dauerhafte Attraktion am Wiener Riesenradplatz zu bewundern.