Anhaltende Hitzewelle: Mit diesen 5 einfachen Tipps kommst du gut durch

Die GeoSphere Austria prognostiziert für die kommenden Tage schweißtreibende Höchstwerte von konstant über 30 Grad. Besonders in den Städten wird die Hitzebelastung jetzt zur Zerreißprobe für den Kreislauf.

Mit fünf einfachen Alltagstipps kommst du gut uns gesund durch diese Zeit.

Mit fünf einfachen Alltagstipps kommst du gut uns gesund durch diese Zeit.

Nicht nur die Natur leidet unter den Temperaturen – auch auf den menschlichen Körper wartet eine Belastungsprobe. Vor allem im urbanen Raum ist die Wärmebelastung tagsüber enorm. Da die Temperaturen in den Nächten glücklicherweise unter die 20-Grad-Marke sinken, gibt es zumindest zeitweise Abkühlung. Das Land Tirol gibt Tipps.

Die 5 besten Hitzetipps für den Alltag: Gesunder Wasserhaushalt: Trinke mindestens zwei Liter täglich – am besten Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte. Warte nicht, bis der Durst kommt. Leichter Sommerspeiseplan: Setze auf wasserreiches Obst, gedünstetes Gemüse und leicht verdauliche Kost, um den Kreislauf zu schonen. Kurzfristige Kühlung: Nutze feuchte Umschläge für Nacken und Handgelenke, eine kühle Dusche oder erfrischende Wassersprays. Vorsicht statt Nachsicht: Achte auf Warnsignale wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erschöpfung. Schütze Kinder, Schwangere und Senioren besonders. Achte zudem auf die kühle Lagerung von Medikamenten. Erste Hilfe im Ernstfall: Bei Verdacht auf Überhitzung sofort in den Schatten gehen, den Körper kühlen, Wasser trinken und im Zweifel den Rettungsdienst rufen.

Praktische Helfer im Tiroler Sommer: Trinkwasser & Sonnencreme

Um die Menschen in der Hitzeperiode aktiv zu unterstützen, bietet das Land Tirol in Zusammenarbeit mit den Gemeinden praktische Services für unterwegs an: Unter www.tirol.gv.at/hitze finden sich mit wenigen Klicks über 1.000 öffentliche Trinkwasserbrunnen in ganz Tirol, um den Wasserspeicher kostenlos aufzufüllen. Wer in der Landeshauptstadt unterwegs ist, findet ab sofort kostenlose Sonnencremespender an drei stark frequentierten Hotspots: am Landhausplatz, am Innsbrucker Marktplatz sowie direkt im Alpenzoo Innsbruck-Tirol.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert