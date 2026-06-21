Böhse Onkelz-Konzert in Wien: „Drei Stunden volle Power“

Am Samstag, 20. Juni, waren die Böhsen Onkelz im Wiener Ernst Happel Stadion zu Gast. Dass sie noch immer tausende Fans begeistern, zeigte das volle Stadion. Wir haben nun mit zwei Konzertgästen über ihre Erfahrung gesprochen.

Mittlerweile über mehrere Generationen hinweg begeistert die deutsche Rockband „Böhse Onkelz“ ihre Fans. So auch am Samstag, 20. Juni 2026, im Wiener Ernst Happel Stadion. Gegenüber 5 Minuten sprechen zwei Fans von „mega super Stimmung bis zum Schluss“ und davon, dass die Band gegen Ende hin fast schon in den Hintergrund geraten ist, weil die Fans immer lauter und lauter mitgesungen haben.

©Jessica / Leserin | Die Böhsen Onkelz haben am Samstag… ©Jessica / Leserin | …das Wiener Ernst Happel Stadion… ©Jessica / Leserin | …mit Songs wie Mexico und Terpentin… ©Jessica / Leserin | …zum Beben gebracht.

360-Grad-Bühne bei Böhse Onkelz-Konzert

„Es waren wahnsinnig viele Leute dort, die Stimmung war super“, erinnert sich 5 Minuten-Leserin Jessica. Auch die 360-Grad-Bühne hat sie begeistert. „So war die Band mittendrin und alle konnten super hinschauen. „Das haben sie schon super aufgezogen“, erzählt sie weiter. Besonders gut sei die Stimmung bei den bekannten Liedern gewesen, die die Onkelz gespielt haben. „Es waren aber auch ältere Lieder aus ihren Anfangszeiten mit dabei. Für mich waren die nicht besonders bekannt, aber viele andere Fans haben auch dort gut mitsingen können“, ist sie verblüfft.

„Von Minute zu Minute immer mehr Stimmung“

Super gegangen seien Lieder wie „Mexico“, „Terpentin“ oder „So sind wir“. Auch ein weiterer Fan spricht gegenüber 5 Minuten von der super Stimmung im Stadion: „Man hat von Minute zu Minute gemerkt, wie immer mehr Stimmung aufgekommen ist, wie immer lauter mitgesungen wurde.“ Das ging so weit, dass irgendwann sogar die Band beinahe schon in den Hintergrund gerückt ist, „weil immer mehr und lauter mitgesungen wurde“. Das Konzert fasst er in vier Worten zusammen: „Drei Stunden volle Power.“