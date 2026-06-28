Fußball-WM: Mit dieser Aufstellung beginnt Österreich gegen Algerien

Zum Abschluss der Gruppenphase bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada spielt Österreich gegen Algerien. Wir wissen, mit welche Startelf die Nationalmannschaft startet.

Ein Spiel für wahre Frühaufsteher und es geht noch um richtig viel. Österreich möchte in das Sechzehntelfinale, mit mindestens einem Punkt wäre man fix weiter und würde auf Platz 2 landen. Würde gleichzeitig bedeuten, dass es am 2. Juli abends zu gewohnterer Stunde (um 19 Uhr) gegen Spanien geht.

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Fußball-WM: Die Startelf der Österreicher gegen Algerien

Ob es wirklich dazu kommt, wird sich in den kommenden beiden Stunden zeigen. Mittlerweile ist jedenfalls klar, welche elf Spieler den Aufstieg für die Österreicher schaffen sollen. Im Tor startet wenig überraschend wie auch bisher Salzburg-Goalie Alexander Schlager, die Verteidigung wird von Kapitän David Alaba angeführt. Neben ihm in der Innenverteidigung spielt Philipp Lienhart. Das Außenverteidiger-Duo bilden Stefan Posch und Phillipp Mwene. Im Mittelfeld spielen Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid und Konrad Laimer. Als Solospitze mit für Tore verantwortlich ist im dritten Gruppenspiel Marko Arnautovic.

Diese Spieler starten für Österreich gegen Algerien: Tor : Alexander Schlager

: Alexander Schlager Verteidigung : Phillipp Mwene, David Alaba, Philipp Lienhart, Stefan Posch

: Phillipp Mwene, David Alaba, Philipp Lienhart, Stefan Posch Mittelfeld : Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer

: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer Sturm: Marko Arnautovic

Erinnerungen an die „Schande von Gijon“

Gleichzeitig weckt die Paarung Österreich gegen Algerien unweigerlich unangenehme Erinnerungen. Damals – am 25. Juni 1982 – schaute der heutige Gegner durch die Finger, nachdem Österreich gegen Deutschland knapp 0:1 verloren hatte und das Spiel mehr den Charakter eines Trainingsspiels und Nicht-Angriffs-Paktes hatte. Das Spiel wurde bekannt als „Schande von Gijon“. Diesmal wären mit einem Unentschieden beide Mannschaften weiter, Algerien wäre unter den acht besten Gruppendritten.

Österreich bisher bei der Fußball-Weltmeisterschaft

Bisher hat Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada einen Sieg und eine Niederlage aufzubieten. Auch bei den Toren und Gegentoren hat man ein absolut ausgeglichenes Verhältnis: 3 zu 3. Während man das erste Spiel gegen Jordanien mit 3:1 für sich entscheiden konnte, ging das zweite Spiel gegen Argentinien mit 0:2 verloren. In letzterem sorgte Superstar Lionel Messi mit seinen WM-Toren 17 und 18 dafür, dass er nun alleiniger WM-Rekordtorschütze ist.