Liveticker – Fußball-WM: So steht es bei Österreich gegen Algerien

Bei Österreich gegen Algerien geht es um die letzten Plätze im Sechzehntelfinale. Im 5 Minuten-Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden darüber, was im Spiel so alles geschieht.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft spitzt sich sowohl für Österreich als auch für den Gegner Algerien auf dieses letzte, entscheidende Spiel in Kansas City zu. Für beide Mannschaften heißt es, verlieren verboten, sonst muss man nach der Gruppenphase wieder nach Hause fahren. Wir haben bereits über die Aufstellung der Österreicher berichtet. Wer dafür sorgen soll, dass es kommende Woche für die Nationalmannschaft gegen Spanien um den Einzug ins Achtelfinale geht, erfahrt ihr hier: Fußball-WM: Mit dieser Aufstellung beginnt Österreich gegen Algerien. Im folgenden Liveticker bleibt ihr allgemein immer am Laufenden.

Österreich – Algerien 28.06.2026 04:12 Phillip Plattner 11′ Gelbe Karte für Marko Arnautovic Die erste gelbe Karte des Spiels bekommt Marko Arnautovic, nachdem er seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen am Hals getroffen hat. 28.06.2026 04:10 Phillip Plattner 8′ Erster Abschluss für Österreich Der erste Abschluss der Österreicher gehört in der achten Spielminute Xaver Schlager. Sein Schuss geht aber deutlich drüber. Bisher ist das Spiel hart umkämpft, von einem abgemachten Unentschieden ist nichts zu sehen. 28.06.2026 04:01 Phillip Plattner Es geht los Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev hat das Spiel nach der Trauerminute wegen des Erdbebens in Venezuela angepfiffen. Das entscheidende Spiel um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale zwischen Österreich und Algerien hat gestartet. 28.06.2026 03:45 Phillip Plattner Die Ausgangslage für beide Mannschaften Die Ausgangslage ist eigentlich recht klar. Nachdem die Gruppe J den Abschluss der Gruppenphase macht, könnten mit einem Unentschieden beide Mannschaften aufsteigen. Aktuell ist der Iran auf dem Schleudersitz, in dem Fall würde Algerien ebenjene aus der Liste der acht besten Gruppendritten verdrängen. Bei einem Sieg für egal welche der beiden Mannschaften, würde das jeweils andere Team auf der Strecke bleiben und ausscheiden. Kurz und knapp: Platz 3 ist für Österreich nicht mehr drin. Steigen wir auf, spielen wir am Donnerstag, 2. Juli, ab 19 Uhr (MEZ) gegen Spanien. 28.06.2026 03:30 Phillip Plattner Österreichs Aufstellung Tor : Alexander Schlager

: Alexander Schlager Verteidigung : Phillipp Mwene, David Alaba, Philipp Lienhart, Stefan Posch

: Phillipp Mwene, David Alaba, Philipp Lienhart, Stefan Posch Mittelfeld : Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer

: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer Sturm: Marco Arnautovic

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 04:12 Uhr aktualisiert