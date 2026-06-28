Liveticker – Fußball-WM: So steht es bei Österreich gegen Algerien
Bei Österreich gegen Algerien geht es um die letzten Plätze im Sechzehntelfinale. Im 5 Minuten-Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden darüber, was im Spiel so alles geschieht.
Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft spitzt sich sowohl für Österreich als auch für den Gegner Algerien auf dieses letzte, entscheidende Spiel in Kansas City zu. Für beide Mannschaften heißt es, verlieren verboten, sonst muss man nach der Gruppenphase wieder nach Hause fahren. Wir haben bereits über die Aufstellung der Österreicher berichtet. Wer dafür sorgen soll, dass es kommende Woche für die Nationalmannschaft gegen Spanien um den Einzug ins Achtelfinale geht, erfahrt ihr hier: Fußball-WM: Mit dieser Aufstellung beginnt Österreich gegen Algerien. Im folgenden Liveticker bleibt ihr allgemein immer am Laufenden.
Österreich – Algerien
11′ Gelbe Karte für Marko Arnautovic
Die erste gelbe Karte des Spiels bekommt Marko Arnautovic, nachdem er seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen am Hals getroffen hat.
8′ Erster Abschluss für Österreich
Der erste Abschluss der Österreicher gehört in der achten Spielminute Xaver Schlager. Sein Schuss geht aber deutlich drüber. Bisher ist das Spiel hart umkämpft, von einem abgemachten Unentschieden ist nichts zu sehen.
Es geht los
Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev hat das Spiel nach der Trauerminute wegen des Erdbebens in Venezuela angepfiffen. Das entscheidende Spiel um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale zwischen Österreich und Algerien hat gestartet.
Die Ausgangslage für beide Mannschaften
Die Ausgangslage ist eigentlich recht klar. Nachdem die Gruppe J den Abschluss der Gruppenphase macht, könnten mit einem Unentschieden beide Mannschaften aufsteigen. Aktuell ist der Iran auf dem Schleudersitz, in dem Fall würde Algerien ebenjene aus der Liste der acht besten Gruppendritten verdrängen. Bei einem Sieg für egal welche der beiden Mannschaften, würde das jeweils andere Team auf der Strecke bleiben und ausscheiden. Kurz und knapp: Platz 3 ist für Österreich nicht mehr drin. Steigen wir auf, spielen wir am Donnerstag, 2. Juli, ab 19 Uhr (MEZ) gegen Spanien.
Österreichs Aufstellung
- Tor: Alexander Schlager
- Verteidigung: Phillipp Mwene, David Alaba, Philipp Lienhart, Stefan Posch
- Mittelfeld: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer
- Sturm: Marco Arnautovic