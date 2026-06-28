Bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft hat Österreich am heutigen Sonntag, 28. Juni 2026 (mitteleuropäische Zeit) das letzte Gruppenspiel gespielt. Gegner war Algerien. Wir wissen, wie es ausgegangen ist.

In Kansas City (USA) ging es für die Österreicher gegen Algerien im letzten Gruppenspiel um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Dafür brauchte das Nationalteam zumindest einen Punkt. Ein Unentschieden hätte beiden zum Aufstieg verholfen, ein Sieg hätte für das jeweils andere Team das Aus nach der Gruppenphase bedeutet. Wie ist das Spiel nun aber ausgegangen? Den Liveticker mit den wichtigsten Szenen des Spiels könnt ihr übrigens hier nachlesen: Liveticker – Fußball-WM: Österreich macht gegen Algerien den Ausgleich.

Die Torschützen des Spiels Österreich gegen Algerien 1:0 für Österreich: 28′ Marko Arnautovic

1:1 für Algerien: 44′ Rafik Belghali

2:1 für Österreich: 55′ Marcel Sabitzer

2:2 für Algerien: 60′ Riyad Mahrez

3:2 für Algerien: 90+4′ Riyad Mahrez

3:3 für Österreich: 90+5: Sasa Kalajdzic

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Erste Halbzeit bei Österreich gegen Algerien

Das Spiel hat mit einer Trauerminute nach den Erdbeben-Ereignissen in Venezuela gestartet. Große Chancen blieben daraufhin in den ersten 25 Minuten Mangelware. Das Spiel war dennoch hart umkämpft, auf ein abgesprochenes Unentschieden deutete nichts hin. In der 28. Minute war es dann Rekordtorschütze Marko Arnautovic, der die Österreicher mit 1:0 in Führung brachte. Danach ging es hin und her, Chancen gab es auf beiden Seiten. Die besseren Chancen hatten allerdings die Algerier, die sich kurz vor der Pause dann auch mit dem 1:1 belohnten. Torschütze war Rafik Belghali. Danach ging es in die Halbzeitpause. Mit dem Ergebnis wären beide Mannschaften aufgestiegen.

Ballbesitzphase mit zwei Toren

Nach einer verhaltenen Anfangsphase und gleich drei Wechseln aufseiten der Österreicher zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm die Partie plötzlich rasant an Fahrt auf. In der 55. Minute brachte Marcel Sabitzer das ÖFB-Team nach einer Vorlage von Konrad Laimer überraschend erneut in Führung. Die algerische Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später traf Riyad Mahrez zum 2:2-Ausgleich (60. Minute). Trotz beider Treffer blieben weitere Chancen bis zur zweiten Trinkpause aus.

Nervenspiel in Kansas mit grandiosem Ende

In der Schlussphase entwickelte sich die Partie zum Nervenspiel. Algerien erhöhte zwar kurzzeitig den Druck, doch Österreich hielt dem Stand und beruhigte das Spiel mit eigenen Ballbesitzphasen. Doch dann das große Drama: Mahrez erzielte in der 94. Minute das 3:2 und sorgte dafür, dass Österreich vorerst ausscheidet. In der letzten Aktion läuft Kalajdzic noch einmal nach vorne und trifft mit seinem ersten Ballkontakt zum Ausgleich per Kopf, 3:3 – somit geht Österreich als Gruppenzweiter durch, das Stadion flippte völlig aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert