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Bild auf 5min.at zeigt eine Pizza.
In den vergangenen Wochen stand beim "Falstaff"-Magazin alles im Zeigen der runden, italienischen Spezialität.
Österreich
04/07/2026
Falstaff-Voting

Wo gibt es die beste Pizza? Die Bundesland-Sieger im Überblick

Die Falstaff-Community hat entschieden und die jeweiligen Lieblings-Pizzerien in den Bundesländern gewählt. Wir haben hier einen Überblick der Bundeslandsieger für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Wo esst ihr am liebsten eure Pizza? Diese Frage hat das Magazin „Falstaff“ seinen Lesern gestellt. Auf eine zweiwöchige Nominierungsphase, wo man das liebste Restaurant des Landes aufstellen lassen konnte, wurde abgestimmt. So gibt es in jedem Bundesland einen Sieger, in Wien ist es etwa „Da Ferdinando“ aus dem 13. Bezirk, in der Steiermark ist es die „Pizzeria Sacco“ aus Weiz und in Kärnten die „Pizzeria Don Carlo“ aus Völkermarkt. Woher die übrigen Bundesländer-Sieger sind, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

BundeslandOrtPizzeria
Wien13. BezirkDa Ferdinando
KärntenVölkermarktPizzeria Don Carlo
SteiermarkWeizPizzeria Sacco
TirolBrixleggMagari a Pizza
SalzburgSeekirchen am WallerseeNoi Nostra Osteria Italiana
NiederösterreichSteinakirchen am ForstPizzamanufaktur 16
OberösterreichLinzSurace Cucina
VorarlbergWolfurtCucina Fabbrica
BurgenlandDeutschkreutzKevo’s Pizza

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