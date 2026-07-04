Wo gibt es die beste Pizza? Die Bundesland-Sieger im Überblick

Die Falstaff-Community hat entschieden und die jeweiligen Lieblings-Pizzerien in den Bundesländern gewählt. Wir haben hier einen Überblick der Bundeslandsieger für euch.

In den vergangenen Wochen stand beim "Falstaff"-Magazin alles im Zeigen der runden, italienischen Spezialität.

In den vergangenen Wochen stand beim "Falstaff"-Magazin alles im Zeigen der runden, italienischen Spezialität.

Wo esst ihr am liebsten eure Pizza? Diese Frage hat das Magazin „Falstaff“ seinen Lesern gestellt. Auf eine zweiwöchige Nominierungsphase, wo man das liebste Restaurant des Landes aufstellen lassen konnte, wurde abgestimmt. So gibt es in jedem Bundesland einen Sieger, in Wien ist es etwa „Da Ferdinando“ aus dem 13. Bezirk, in der Steiermark ist es die „Pizzeria Sacco“ aus Weiz und in Kärnten die „Pizzeria Don Carlo“ aus Völkermarkt. Woher die übrigen Bundesländer-Sieger sind, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Bundesland Ort Pizzeria Wien 13. Bezirk Da Ferdinando Kärnten Völkermarkt Pizzeria Don Carlo Steiermark Weiz Pizzeria Sacco Tirol Brixlegg Magari a Pizza Salzburg Seekirchen am Wallersee Noi Nostra Osteria Italiana Niederösterreich Steinakirchen am Forst Pizzamanufaktur 16 Oberösterreich Linz Surace Cucina Vorarlberg Wolfurt Cucina Fabbrica Burgenland Deutschkreutz Kevo’s Pizza