/ ©pixabay
Wo gibt es die beste Pizza? Die Bundesland-Sieger im Überblick
Die Falstaff-Community hat entschieden und die jeweiligen Lieblings-Pizzerien in den Bundesländern gewählt. Wir haben hier einen Überblick der Bundeslandsieger für euch.
Wo esst ihr am liebsten eure Pizza? Diese Frage hat das Magazin „Falstaff“ seinen Lesern gestellt. Auf eine zweiwöchige Nominierungsphase, wo man das liebste Restaurant des Landes aufstellen lassen konnte, wurde abgestimmt. So gibt es in jedem Bundesland einen Sieger, in Wien ist es etwa „Da Ferdinando“ aus dem 13. Bezirk, in der Steiermark ist es die „Pizzeria Sacco“ aus Weiz und in Kärnten die „Pizzeria Don Carlo“ aus Völkermarkt. Woher die übrigen Bundesländer-Sieger sind, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.
|Bundesland
|Ort
|Pizzeria
|Wien
|13. Bezirk
|Da Ferdinando
|Kärnten
|Völkermarkt
|Pizzeria Don Carlo
|Steiermark
|Weiz
|Pizzeria Sacco
|Tirol
|Brixlegg
|Magari a Pizza
|Salzburg
|Seekirchen am Wallersee
|Noi Nostra Osteria Italiana
|Niederösterreich
|Steinakirchen am Forst
|Pizzamanufaktur 16
|Oberösterreich
|Linz
|Surace Cucina
|Vorarlberg
|Wolfurt
|Cucina Fabbrica
|Burgenland
|Deutschkreutz
|Kevo’s Pizza
Isst du gerne Pizza?
Ja, ich liebe Pizza!
Nein, schmeckt mir nicht.
Es geht so.
Abgestimmt: Mal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes