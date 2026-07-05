Lotto-Ziehung am 5. Juli: Diese Zahlen sind ein Vermögen wert

Zum Ende der Woche werden Sonntagabends immer die Lotto-Zahlen gezogen. So freilich auch am 5. Juli 2026. Wir haben alle Zahlen und die wichtigsten Informationen rund um das Thema für euch.

Drei Ziehungen lang hatte niemand in Österreich die sechs Richtigen bei der Hauptziehung am Schein. Damit ist es am Sonntag, 5. Juli 2026, um nicht weniger als drei Millionen Euro und einen Dreifachjackpot bei „Lotto 6 aus 45“ gegangen. Welche Zahlen es sind, die den Dreifachjackpot knacken würden, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 5. Juli 2026, gezogen: Lotto : 32, 13, 39, 17, 21, 33 Zusatzzahl : 42

: 32, 13, 39, 17, 21, 33 : 42 LottoPlus : 1, 2, 11, 23, 24, 30

: 1, 2, 11, 23, 24, 30 Joker: 9, 3, 7, 3, 4, 2

Joker-Jackpot ging am Mittwoch nach Tirol

Während bei der vergangenen Ziehung am Mittwoch auch der LottoPlus-Sechser nicht geknackt wurde und hier wie üblich das Geld aus dem ersten Gewinnrang in den zweiten übergegangen ist, wurde der Joker-Jackpot geknackt, 339.000 Euro gingen nach Tirol.

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Änderung bei LottoPlus-Ziehung ab 8. Juli

Apropos LottoPlus: Da wird es bei der nächsten Ziehung eine Änderung geben. Ab Mittwoch, 8. Juli 2026, kostet die Teilnahme bei LottoPlus nämlich statt 50 dann 80 Cent. Für den Aufpreis bekommt man jedoch eine zweite Gewinnchance, es werden ab Mittwoch nämlich zwei mal sechs Zahlen gezogen. Mit dem eigenen Tipp nimmt man dann bei beiden Ziehungen teil. Wie 5 Minuten zuerst und exklusiv berichtete, gibt es die Option nicht, nur bei einer der beiden Ziehungen mitzuspielen. „Man kann nicht nur bei einer LottoPlus-Ziehung teilnehmen. Entweder teilnehmen oder nicht teilnehmen. Und wenn teilnehmen, dann für 80 Cent an beiden Ziehungen“, so die Österreichischen Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten.