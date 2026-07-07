Wohnung kühlen: Wenn du diesen Fehler beim Lüften machst, wird es drinnen noch heißer

Draußen glüht der Asphalt, drinnen steht die Luft. Wenn sich die Wohnung in eine Sauna verwandelt, ist an Schlaf oder Fokus kaum zu denken. Mit einfachen Tricks senkst du die Temperatur sofort – ganz ohne Stromkosten.

Wenn es drinnen stickig wird, ist der erste Reflex meist, die Fenster aufzureißen oder tagsüber auf „Kipp“ zu stellen - ein Fehler!

Wenn es drinnen stickig wird, ist der erste Reflex meist, die Fenster aufzureißen oder tagsüber auf „Kipp“ zu stellen - ein Fehler!

Bevor du jetzt jedoch verzweifelt im Internet nach teuren Klimageräten suchst, die Unmengen an Strom fressen: Es gibt einfache, hocheffektive Methoden, die fast keinen Cent kosten. Mit ein paar physikalischen Kniffen und dem genialen „Handtuch-Trick“ senkst du die gefühlte Temperatur in deinen Räumen sofort.

Den fatalen Fehler beim Lüften macht fast jeder

Wenn es drinnen stickig wird, ist der erste Reflex meist, die Fenster aufzureißen oder tagsüber auf „Kipp“ zu stellen, in der Hoffnung auf eine leichte Brise. Doch genau das ist der größte Fehler, den du bei extremer Hitze machen kannst. Damit holst du dir die heiße Außenluft erst recht ins Haus. Die goldene Regel lautet: Konsequentes Stoßlüften ist nur dann erlaubt, wenn es draußen kühler ist als drinnen, also meistens zwischen 22.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens. Sobald die Sonne aufgeht, gehören alle Fenster, Rollläden und Vorhänge komplett geschlossen. Die Barriere hält die Hitze draußen.

©Gemini

Der „Handtuch-Trick“: Kühlen durch Physik

Wie schafft man es nun, die stehende Luft drinnen abzukühlen? Hier kommt der Handtuch-Trick ins Spiel, der sich den Effekt der sogenannten Verdunstungskälte zunutze macht.

So funktioniert es: Nimm ein paar große Baumwolllaken oder Handtücher und feuchte sie mit kaltem Wasser an. Sie sollten gut feucht sein, aber nicht tropfen. Hänge diese Tücher im Raum auf, am besten auf einen Wäscheständer oder über Stuhllehnen mitten im Zimmer. Wenn das Wasser aus den Tüchern verdunstet, entzieht dieser Prozess der Raumluft spürbar Wärme. Die Temperatur sinkt. Wichtig für den Erfolg: Dieser Trick funktioniert perfekt bei trockener Hitze. Ist die Luft in deiner Wohnung ohnehin schon extrem schwül, solltest du darauf verzichten, um die Luftfeuchtigkeit nicht noch weiter in die Höhe zu treiben.

3 weitere Tricks gegen die Raumhitze

1. Die Eiswürfel-Klimaanlage

Ein Ventilator kühlt die Luft nicht ab, er bewegt sie nur. Wenn du jedoch eine große Schale mit Eiswürfeln oder tiefgefrorenen Wasserflaschen direkt vor den Ventilator stellst, verwandelt er sich in eine Do-it-yourself-Klimaanlage. Der Luftstrom transportiert die eiskalte Schmelzluft direkt in den Raum.

2. Teppiche vorübergehend einrollen

Klingt im ersten Moment ungewöhnlich, hilft aber enorm: Wenn du dicke Teppiche im Sommer einrollst und verstaust, legst du Fliesen, Parkett oder Laminat frei. Diese harten Böden können Kälte wesentlich besser speichern und wirken im Gegensatz zu Teppichen nicht wie eine zusätzliche Wärmedämmung von innen.

3. Versteckte Heizkörper ausschalten

Jedes elektronische Gerät, das am Stromnetz hängt, produziert Abwärme, selbst im Standby-Modus! Der Fernseher, die Spielekonsole, der Desktop-PC oder das Ladegerät in der Steckdose summen unbemerkt vor sich hin und heizen den Raum auf. Trenne alles, was du tagsüber nicht zwingend brauchst, komplett vom Strom. Auch der Kühlschrank läuft bei Hitze auf Hochtouren: Halte die Kühlschranktür so kurz wie möglich offen, damit er nicht noch mehr Wärme in die Küche abgibt.

Der Geheimtipp für eine erholsame Nacht

Wenn die Hitze das Einschlafen unmöglich macht, hilft eine Zweckentfremdung der Wärmflasche. Fülle sie einfach mit kaltem Leitungswasser und lege sie für zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank (bitte nicht ins Gefrierfach, da das Material sonst Schaden nehmen kann). Nimm die eiskalte Flasche mit ins Bett und lege sie an deine Füße oder in den Kniebereich. Da hier große Blutgefäße verlaufen, kühlt dieser Trick deinen gesamten Körper schnell und angenehm herunter. Dem Schlaf steht trotz Tropennacht dann nichts mehr im Wege.