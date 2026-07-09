Trotz Fan-Spekulationen und Pocher-Kritik: Amira Aly zeigt vollen Baby-Glow

Amira Aly genießt derzeit ihren Urlaub auf Mallorca – und teilt dabei auch neue Eindrücke ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram präsentiert die Moderatorin ihren mittlerweile deutlich sichtbaren Babybauch.

Amira Aly genießt derzeit eine Auszeit auf Mallorca. Auf Instagram gewährt die Moderatorin ihren Fans immer wieder Einblicke in den Urlaub – und zeigt dabei auch stolz ihren Babybauch. Die 33-Jährige, gebürtige Klagenfurterin erwartet derzeit ihr drittes Kind. Für Amira ist es das erste gemeinsame Baby mit TV-Moderator Christian Düren. Aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne.

Schwangerschaft im Mittelpunkt

Zwischen sonnigen Stunden am Pool, Spaziergängen und entspannten Momenten am Meer steht vor allem ihre Schwangerschaft im Mittelpunkt. Auf den aktuellen Fotos präsentiert sich die werdende Mama in sommerlichen Outfits, darunter Bikini-Looks und luftige Kleider. Dabei wirkt die Ex-Frau von Oliver Pocher entspannt und strahlt mit der Sonne um die Wette. Für Amira scheint der Urlaub auf der Baleareninsel genau das Richtige zu sein, um vor der Geburt noch einmal Kraft zu tanken. Mit ihren authentischen Einblicken begeistert sie ihre Community – und zeigt, wie sehr sie diese besondere Lebensphase genießt.

Emotionaler Schnappschuss sorgt für Aufmerksamkeit

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält ein Schnappschuss, auf dem eine Hand liebevoll auf ihrem Babybauch liegt – vermutlich die ihres Partners Christian Düren –, der Moderator selbst ist auf keinem der Bilder vollständig zu sehen. Genau das fällt auch vielen ihrer Follower auf. In den Kommentaren wird neben zahlreichen Glückwünschen und positiven Meldungen immer wieder gefragt, warum Amira ihren Partner so konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält.

Oliver Pocher zeigt sich verwundert

Für Gesprächsstoff sorgt das auch bei Ex-Mann Oliver Pocher. In seinem Podcast bezeichnete er es als „komplett komisch“, dass Amira auf Instagram nahezu alles aus ihrem Alltag zeige, ihren Partner aber weiterhin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalte.

Geschlecht bleibt Geheimnis

In den Kommentaren häufen sich aber hauptsächlich Komplimente. Viele Fans loben den natürlichen Look der Moderatorin und sprechen von einem echten „Baby-Glow“. Zahlreiche Nutzer wünschen Amira Aly außerdem weiterhin eine schöne Schwangerschaft und alles Gute für die kommende Zeit. Unterdessen brodelt auch die Gerüchteküche über das Babygeschlecht gewaltig: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Bisher behält sie das süße Geheimnis komplett für sich.