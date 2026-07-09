Event-Tipp: Lieblingsflohmarkt lädt zum Stöbern nach Wien

Am 19. Juli und 16. August 2026 verwandelt sich der Parkplatz der Marxhalle in Wien wieder in einen Treffpunkt für Schnäppchenjäger. Beim Lieblingsflohmarkt können Besucher*innen von 9 bis 13 Uhr nach Kleidung & Co. stöbern.

Beim Lieblingsflohmarkt in der Wiener Marxhalle warten Kleidung, Spielzeug und viele Schnäppchen auf die Besucher.

Beim Lieblingsflohmarkt in der Wiener Marxhalle warten Kleidung, Spielzeug und viele Schnäppchen auf die Besucher.

Wien lädt zum großen Sommer-Shopping der besonderen Art ein! Im Juli und August 2026 verwandelt sich der weitläufige Parkplatz der Wiener Marxhalle in ein wahres Paradies für Familien, SchnäppchenjägerInnen und Fashion-Begeisterte. An zwei ausgewählten Sonntagen finden hier gleich zwei beliebte Themen-Flohmärkte parallel statt. Das bedeutet: die doppelte Auswahl, eine großartige Atmosphäre und unzählige Schätze, die auf ein neues Zuhause warten.

Zwei Märkte, ein Gelände: Für jeden etwas dabei

Egal ob Sie gezielt nach praktischen Dingen für den Nachwuchs suchen oder einfach Lust auf ein neues Lieblingsoutfit haben – durch die Kombination zweier spezialisierter Märkte kommt hier jeder auf seine Kosten:

Zwei Märkte Der Baby- & Kinder-Flohmarkt: Kleine Füße, große Ausgaben? Hier lässt sich das Familienbudget kräftig schonen. Angeboten wird alles, was Kinder und Eltern glücklich macht – von gut erhaltener Kinder- und Babykleidung über spannende Bücher bis hin zu Spielzeug für jedes Alter. Der große Frauen-Flohmarkt: Der perfekte Ort, um den eigenen Kleiderschrank stilvoll aufzufrischen. Das breite Sortiment umfasst modische Damenkleidung, Schuhe, Taschen, funkelnden Schmuck, Kosmetik sowie alles rund ums Haar.

Komfort, Kulinarik und beste Erreichbarkeit

Damit der Flohmarktbesuch für die ganze Familie absolut entspannt verläuft, ist für eine hervorragende Infrastruktur gesorgt. Ein einladender Imbiss-Stand bietet herzhafte Snacks und Erfrischungen für die wohlverdiente Stöber-Pause zwischendurch, und saubere WC-Anlagen stehen auf dem Gelände zur Verfügung. Auch die Anreise gestaltet sich denkbar einfach: Die Location ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und liegt nur 5 Gehminuten von der U3-Station Erdberg entfernt. Wer lieber mit dem Auto kommt, profitiert von zahlreichen Parkplätzen direkt auf dem Flohmarktgelände.

Selbst verkaufen und Platz schaffen?

Möchten Sie vor dem Herbst die eigenen Schränke leeren und Platz für Neues schaffen? AusstellerInnen können ihren Standplatz ganz bequem vorab online buchen. Für eine Gebühr von 40 Euro bekommen Sie die perfekte Gelegenheit, Ihre aussortierten Sachen zu barem Geld zu machen.