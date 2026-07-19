Neue Alaba-Briefmarke: Wie sie aussieht und wie du sie bekommst

David Alaba ist das Gesicht einer neuen Briefmarke der Österreichischen Post. Diese wurde nun präsentiert und erscheint am Montag, 20. Juli 2026. Wir wissen, wie du sie bekommst und wie sie aussieht.

Fußball-Star David Alaba zu „seiner“ neuen Briefmarke: „Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre. Sie wird bei mir zu Hause einen ganz besonderen Platz bekommen.“ Er hat die Briefmarke nun mit Post-Generaldirektor Stellvertreter und Vorstand für Paket und Logistik, Peter Umdum, vorgestellt. Alaba würde Disziplin, Teamgeist und Ausdauer verkörpern und er habe „den österreichischen Fußball auf den größten Bühnen Europas geprägt“, weiß Umdum, der noch ergänzt: „Mit dieser Briefmarke würdigen wir nicht nur einen außergewöhnlichen Sportler, sondern auch ein Vorbild weit über den Fußball hinaus.“

©Österreichische Post AG Der Briefmarkenblock hat zwei Marken. Einmal das Porträt links um 3,50 Euro mit der Zusatzleistung „Einschreiben“ und noch die Spielsituation rechts um einen Euro für den Tarif „Brief Österreich S“.

Alaba-Briefmarke hat Auflage von 160.000 Stück

Die Erstausgabe erscheint am Montag, 20. Juli 2026, und damit ganz bewusst in unmittelbarer Nähe zum WM-Finale. Der Block ist dabei von Melanie Musegg gestaltet, grüne Streifen und weiße Linien erinnern an die markanten Strukturen eines Fußballfeldes. Der Briefmarkenblock erscheint in einer Auflage von 160.000 Stück und ist in allen Postfilialen, im online-Shop der Post sowie beim Sammler-Service der Post (Telefon: +43 577 67 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich. Zusätzlich wird in der Post am Rochus (Rochusplatz 1, 3. Wiener Bezirk) am Montag, 20. Juli 2026, von 9 bis 13 Uhr ein offizielles Sonderpostamt stattfinden. Da können Besucher die neue Briefmarke erwerben und ihre Briefe und Postkarten direkt mit einem eigens gestalteten Sonderstempel versehen lassen.