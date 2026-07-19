Instagram und Facebook: Tausende melden Probleme bei beliebten Meta-Services

Die beliebten Social Media-Dienste Facebook und Instagram haben aktuell mit einer Störung zu kämpfen. Nutzer kommen teilweise gar nicht rein, auch ansonsten wird von Problemen berichtet.

„Meta hat scheinbar ein Problem. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram.“ Mit diesen Worten hat sich eine 5 Minuten-Leserin an die Redaktion gewandt. „Ich komme am Laptop gar nicht rein“, meint ein weiterer Facebook-Nutzer. Und die beiden sind nicht die einzigen, wie man bei den Störungsmeldungen auf „netzwelt.de“ erkennen kann. In der vergangenen Stunde haben tausende Menschen eine Störung der beiden Dienste gemeldet.

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Tausende Meldungen über Störung bei Facebook und Instagram

So sind es bei Facebook (Stand 10.45 Uhr) über 15.000 Meldungen, bei Instagram sind es aktuell rund 6.000. Eine Instagram-Nutzerin meint, dass eventuell auch die Reichweite derzeit ein Problem hat. Warum es zu der Störung gekommen ist und wie lange sie noch dauern wird, ist aktuell unklar.

©netzwelt.de Über 15.000 Facebook-Nutzer berichten von Problemen mit dem Social Media Dienst.

©netzwelt.de Knapp mehr als 6.000 Instagram-Nutzer berichten ebenfalls von Problemen.

Facebook-Fehlermeldung: „Bitte versuche es in ein paar Minuten erneut“

Auf Facebook zeigt es derzeit den Betroffenen an, dass das Konto „derzeit nicht verfügbar“ sei. Und weiter: „Wir rechnen damit, dass das Problem in Kürze behoben wird.“ Der Facebook-Nutzer erklärt gegenüber 5 Minuten, dass das jedoch so schon seit einer Stunde angezeigt werden würde. Auf der Facebook-Startseite wird er nur vertröstet mit den Worten: „Bitte versuche es in ein paar Minuten erneut.“

©Facebook Startseite Wenn man auf Facebook gehen möchte, erscheint bei vielen Nutzern diese Fehlermeldung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 10:49 Uhr aktualisiert