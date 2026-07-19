Lotto-Ziehung am 19. Juli: Diese Zahlen sind 12 Millionen Euro wert

Der erste Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte hat stattgefunden. Welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr wie immer hier bei uns.

Am heutigen Sonntag, 19. Juli 2026, hat es um kurz nach 19.15 Uhr eine absolute Premiere in der österreichischen Lottogeschichte gegeben. Erstmals überhaupt ging es hierzulande um einen Achtfachjackpot, im Topf waren nicht weniger als rund zwölf Millionen Euro. Dazu brauchte es acht Ziehungen in Folge ohne Hauptgewinn, im Juli hat überhaupt noch niemand bei „Lotto 6 aus 45“ über die sechs Richtigen jubeln dürfen. Update: Rund eine Stunde nach der Ziehung war dann klar: Ein Steirer räumt richtig ab, gewinnt über 12 Millionen Euro: Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Österreicher ist jetzt Multimillionär. In der folgenden Infobox findet ihr die gezogenen Zahlen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 19. Juli 2026, gezogen: Lotto : 1, 10, 15, 21, 29, 42; Zusatzzahl: 36

: 1, 10, 15, 21, 29, 42; Zusatzzahl: 36 LottoPlus 1. Ziehung : 2, 26, 33, 41, 43, 44

: 2, 26, 33, 41, 43, 44 LottoPlus 2. Ziehung : 12, 14, 16, 23, 25, 43

: 12, 14, 16, 23, 25, 43 Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1 alle Angaben ohne Gewähr

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Lotto-Sologewinn würde Platz 2 der ewigen Bestenliste bedeuten

Bis Freitagmittag zählten die Österreichischen Lotterien dabei rund 200 Tipps pro Sekunde. Bis dahin waren es bereits 4,7 Millionen Tipps, die hierzulande abgegeben wurden. Ein Sologewinn würde übrigens bedeuten, dass man nach Berechnungen der Lotterien mit zwölf Millionen Euro auf Platz 2 der ewigen Bestenliste landen würde. Platz 1 wird wohl – zumindest am heutigen Sonntag – noch unangetastet bleiben.

Das sind die höchsten Lotto-Gewinne der österreichischen Geschichte

14,9 Millionen Euro wurden am 16. November 2018 erspielt, das war damals der erste Siebenfachjackpot der Geschichte. Das Geld ging nach Niederösterreich. Noch über zehn Millionen Euro liegen zwei Siebenfachjackpots aus dem Jahr 2024. Einer der beiden ging mit 11,2 Millionen Euro in die Steiermark, einer mit 10,9 Millionen Euro nach Kärnten. In diesen elitären Kreis würde sich ein Gewinner freilich nur dann katapultieren, wenn sonst niemand die sechs Richtigen hat. Ebenfalls noch unklar ist, ob es sich bei der Gewinnsumme um ebenjene geschätzten zwölf Millionen handeln wird, oder ob es nicht doch mehr oder weniger wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 20:28 Uhr aktualisiert