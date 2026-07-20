Statt 112.500 Euro: Warum zwei Lotto-Spieler doppeltes Geld bekommen

Eigentlich wären es "nur" 112.500 Euro gewesen, die zwei Österreicher bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 19. Juli 2026, bekommen hätten. Zwei weitere "Gewinner" haben aber "Nein" zum Joker gesagt.

Auf vier Scheinen waren die richtigen Joker-Zahlen, nur zwei haben aber auch das "Ja" angekreuzt.

Auf vier Scheinen waren die richtigen Joker-Zahlen, nur zwei haben aber auch das "Ja" angekreuzt.

Am Sonntag, 19. Juli 2026, hat es erstmals in der österreichischen Lottogeschichte einen Achtfachjackpot gegeben – und prompt wurde dieser auch in der Steiermark geknackt. Alles dazu unter anderem hier: Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Österreicher ist jetzt Multimillionär. Der Gewinner hat sich übrigens noch nicht gemeldet, heißt es seitens der Österreichischen Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten. Doch auch hinter dem zweitgrößten Gewinn der heimischen Lotto-Geschichte wurde kräftig abgeräumt.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 19. Juli 2026, gezogen: Lotto : 1, 10, 15, 21, 29, 42; Zusatzzahl: 36

: 1, 10, 15, 21, 29, 42; Zusatzzahl: 36 LottoPlus 1. Ziehung : 2, 26, 33, 41, 43, 44

: 2, 26, 33, 41, 43, 44 LottoPlus 2. Ziehung : 12, 14, 16, 23, 25, 43

: 12, 14, 16, 23, 25, 43 Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1 alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung bringt acht Fünfer mit Zusatzzahl

So hat es etwa gleich acht Fünfer mit Zusatzzahl gegeben. Bei ihnen allen hat zwar eine Zahl auf den ganz großen Wurf gefehlt, dennoch sind sie jeweils um rund 52.700 Euro reicher. Drei Oberösterreicher, zwei Niederösterreicher sowie ein Wiener waren jeweils per Quicktipp, ein weiterer Wiener und ein win2day-Nutzer per Normalschein erfolgreich. Ohne den großen Erfolg blieben jene Menschen, die auch bei LottoPlus mitgemacht haben, in beiden Ziehungen blieb der Hauptgewinn aus – und wurde damit jeweils auf die Fünfer verteilt.

Nur zwei von vier Joker bekommen das Geld

Besonders kurios wurde es bei der Joker-Ziehung, wie die Lotterien nun erklären. Da hat es nämlich eigentlich gleich vier Scheine gegeben, wo die sechs richtigen Zahlen drauf waren. Die etwas mehr als 450.000 Euro werden aber nur zwei Teilnehmern ausgezahlt und gehen je zur Hälfte einmal nach Kärnten bzw. einmal nach Niederösterreich. Warum das? Weil auf den beiden per win2day gespielten Wettscheinen mit den sechs richtigen Zahlen drauf das „Ja“ nicht angekreuzt war. Heißt: Diese beiden bekommen – obwohl sie theoretisch die richtigen Zahlen hatten – keinen Cent. Im Vorjahr ist es 33 Österreichern genau gleich gegangen, wir haben exklusiv berichtet: 33 Nein-Sager sehen von „ihrem“ Hauptgewinn keinen Cent.

Spielst du den „Joker“ immer mit? Ja, immer Manchmal Nein, nie Ich spiele nicht Lotto, EuroMillionen & Co. Ich weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2026 um 12:30 Uhr aktualisiert