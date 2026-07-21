Goleador Hans Krankl: „Der Kevin war ein super Bursch!“

Als Gentleman hinterließ der Brite Kevin Keegan auch als Coach seine Spuren. Und auch eine österreichische Fußball-Legende trauert um die "Mighty Mouse", der seine Krebserkrankung Anfang des Januars offenbart hatte.

Der britische Ausnahme-Stürmer rockte die 70-er Jahre unter anderem für den Hamburger SV in Deutschland. „Ma! Der Kevin Keegan war ein super Bursch! Wir waren keine Rivalen. Ich habe ihn persönlich bei Abschiedsspielen, wie bei Franz Beckenbauer, kennenlernen dürfen und wir standen auf dem Platz“, sagt Österreichs „Goleador“ Hans Krankl über den plötzlichen Verlust zu 5 Minuten.

Krankl: „Das war eine knappe Geschichte damals“

Keegan – damals eben beim HSV – war es, der seinerzeit einem der besten Stürmer der ÖFB-Historie 1978 den begehrten „Ballon dór“-Titel knapp mit wenigen Punkten Vorsprung wegschnappte. Der Respekt bei Barcelona-Legende Krankl war immer da. „Das war eine knappe Geschichte damals, doch der Kevin Keegan war ein famoser Sportsmann, dem man alles gegönnt hat“, so Krankl. „Was für eine traurige Nachricht am heutigen Montag! Ich kann nur sagen: Herzliches Beileid.“