Jakobitag am 25. Juli: Erfüllt sich düstere Wetter-Prophezeiung?

Pünktlich zum Jakobitag am 25. Juli soll es in Österreich wieder sommerlich heiß werden - regional sind bis zu 30 Grad möglich. Damit rückt eine alte Bauernregel in den Fokus, die einen bitterkalten Winter vorhersagt.

Nach zuletzt eher mildem Wetter stehen die Zeichen fürs Wochenende wieder auf Sommer. Meteorologen erwarten vielerorts sonniges Wetter und Höchstwerte bis 30 Grad. Genau das lässt Liebhaber von Bauernregeln aufhorchen.

Warmer Jakobitag, kalter Winter?

Wie lautet nun die jahrhundertealte Regel für den 25. Juli? „Sind an Jakobi die Tage warm, gibt’s im Winter viel Kält‘ und Harm“, so die Prognose. Dem Volksglauben nach kündigt ein heißer 25. Juli also einen besonders strengen Winter an.

Sommerwetter dürfte fix sein

Ob sich die Prophezeiung tatsächlich erfüllt, lässt sich wissenschaftlich allerdings nicht belegen. Bauernregeln beruhen auf langjährigen Beobachtungen und treffen nicht immer zu. Fest steht aber: Der Jakobitag dürfte heuer seinem Ruf als Sommertag gerecht werden – mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 30 Grad.