Lotto-Ziehung am 22. Juli: Diese Zahlen wurden gezogen

Nachdem der historische Achtfachjackpot bei "Lotto 6 aus 45" am Sonntag, 19. Juli 2026, geknackt wurde, ging es am Mittwoch, 22. Juli 2026, wieder um die "üblichen" 1,2 Millionen Euro. Wir haben hier die Zahlen für euch.

In gleich mehrerlei Hinsicht war die Lotto-Ziehung vom vergangenen Sonntag, 19. Juli 2026, einzigartig. Einerseits ging es erstmals in Österreichs Lotto-Geschichte um einen Achtfachjackpot, dementsprechend viele Menschen hierzulande haben auch mitgespielt. Andererseits wurde dieser in der Steiermark geknackt, der Sologewinn war der zweithöchste der Lotto-Geschichte hierzulande. Alles dazu hier: Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Österreicher ist jetzt Multimillionär. Lediglich im Jahr 2019 hat ein Niederösterreicher mehr gewonnen – damals beim ersten Siebenfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte.

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Bei Lotto-Ziehung: 1,2 Millionen Euro am Mittwoch im Topf

Die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 22. Juli 2026, ist dagegen stinknormal. Es geht weder bei „Lotto 6 aus 45“ noch beim Joker um einen Jackpot. 1,2 Millionen Euro liegen im Lotto-Topf, die es zu gewinnen galt. In der folgenden Infobox findet ihr die Zahlen, die am Mittwoch gezogen worden sind – LottoPlus inklusive.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 22. Juli 2026, gezogen: Lotto : 4, 9, 17, 22, 25, 32 Zusatzzahl: 16

: 4, 9, 17, 22, 25, 32 Zusatzzahl: 16 LottoPlus 1. Ziehung : 21, 23, 31, 33, 34, 42

: 21, 23, 31, 33, 34, 42 LottoPlus 2. Ziehung : 1, 3, 6, 17, 19, 22

: 1, 3, 6, 17, 19, 22 Joker: 9, 0, 8, 4, 9, 6 alle Angaben ohne Gewähr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 18:55 Uhr aktualisiert