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/ ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics
Ein Bild auf 5min.at zeigt weiße Kugeln mit grünen Zahlen darauf, die sich in einem Trichter befinden.
Am 24. Juli fand die zweiwöchentliche Lotto-Bonusziehung statt.
Österreich
24/07/2026
"Lotto 6 aus 45"

Lotto-Bonusziehung am 24. Juli: Diese Zahlen sind 1,2 Millionen Euro wert

Bei "Lotto 6 aus 45" ist es bei der Bonusziehung am Freitag, 24. Juli 2026, wieder um 1,2 Millionen Euro gegangen. Wir wissen genau, welche Zahlen gezogen worden sind.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Gleich zwei Mal hintereinander wurde der Lotto-Sechser in Österreich jetzt geknackt. Während am Sonntag der erste Achtfachjackpot in der österreichischen Lottogeschichte „gefallen“ ist, war es am Mittwoch ein „normaler“ Sechser, der einen Niederösterreicher zum Millionär gemacht hat. Das heißt in dem Fall auch für die Bonusziehung am Freitag, 24. Juli 2026, dass es „nur“ um 1,2 Millionen Euro gehen wird.

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Jackpot beim Joker: 300.000 Euro im Topf

Da bei der vergangenen Ziehung niemand die sechs Richtigen und das „Ja“ zum Joker hatte, geht es hier um einen Jackpot, rund 300.000 Euro warten. Zusätzlich gibt es – wie bei Bonusziehungen üblich – auch noch einen 30.000-Euro-Bonus, der unter den teilnehmenden Quittungsnummern zufällig vergeben wird. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 24. Juli 2026, gezogen:

  • Lotto: 2, 11, 14, 19, 20, 43; Zusatzzahl: 38
  • LottoPlus 1. Ziehung: 22, 28, 35, 36, 42, 44
  • LottoPlus 2. Ziehung: 2, 4, 8, 11, 29, 31
  • Joker: 4, 6, 1, 8, 0, 8

alle Angaben ohne Gewähr

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