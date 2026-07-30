Lotto-Doppeljackpot geknackt: Österreicher gewinnt 2 Millionen Euro

Nach zwei Runden ohne Lotto-Sechser hat Mittwochabend, am 29. Juli 2026, ein Tipp in Österreich ebenjenen wieder geknackt - und ist nun um etwas mehr als zwei Milliionen Euro reicher.

Ein Tipp in Österreich hatte Mittwochabend die sechs Richtigen drauf.

Ein Tipp in Österreich hatte Mittwochabend die sechs Richtigen drauf.

2.029.082,70 Euro sind es konkret, die ein Österreicher bei der Mittwochs-Lotto-Ziehung als Solosechser gewonnen hat, wie man auf der Seite der Österreichischen Lotterien bereits sehen kann. Über zwei Millionen waren es deshalb, weil zuvor zwei Runden lang der Lotto-Sechser ausgeblieben ist, es ging um einen Doppeljackpot.

Lotto-Ziehung: Solo-Joker und Solo-Fünfer mit Zusatzzahl

Zwei Sologewinne hat es übrigens auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker gegeben. Der Fünfer mit Zusatzzahl ist etwas mehr als 247.000 Euro wert, der Solo-Joker fast 349.000 Euro. Noch ist unklar, woher die drei Großgewinner kommen. Bei den beiden LottoPlus-Ziehungen hat es jeweils keine Gewinner gegeben, das Geld wurde wie üblich jeweils auf die Fünfer aufgeteilt. Welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 29. Juli 2026, gezogen: Lotto : 5, 6, 20, 21, 38, 41; Zusatzzahl: 19

: 5, 6, 20, 21, 38, 41; Zusatzzahl: 19 LottoPlus, 1. Ziehung : 1, 11, 21, 29, 33, 45

: 1, 11, 21, 29, 33, 45 LottoPlus, 2. Ziehung : 4, 5, 8, 12, 41, 42

: 4, 5, 8, 12, 41, 42 Joker: 4, 9, 0, 4, 9, 0 alle Angaben ohne Gewähr

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Achtfachjackpot-Gewinner hat sich weiterhin nicht gemeldet

Während der Doppeljackpot also wieder geknackt worden ist, fehlt vom Achtfachjackpot-Gewinner aus der Steiermark weiterhin jede Spur. Er oder sie hat vor eineinhalb Wochen 12 Millionen Euro – und damit die zweithöchste Gewinnsumme aller Zeiten bei „Lotto 6 aus 45“ in Österreich – gewonnen, hat sich bisher aber noch nicht gemeldet, mehr dazu hier: 12 Mio. Euro warten weiter: Steirischer Lotto-Millionär meldet sich nicht.