Viktoria Swarovski und Mark Mateschitz: „Forever“-Ring entfacht Gerüchte

Ein Ring am rechten Ringfinger von Viktoria Swarovski lässt jetzt die Gerüchteküche brodeln. Diesen zeigte sie etwa beim Formel 1-Grand Prix in Spielberg. Der Schriftzug? "Forever" (zu Deutsch: für immer).

Ein Ring am rechten Ringfinger von Viktoria Swarovski sorgt derzeit für Spekulationen rund um den Beziehungsstatus mit Red Bull-Erbe Mark Mateschitz. Der Schriftzug heizt diese Spekulationen noch zusätzlich an, steht doch „Forever“ (zu Deutsch: für immer) drauf. Haben die beiden etwa heimlich geheiratet? Unklar. Möglich wäre es aber durchaus, hat die Kristall-Erbin doch schon ihre erste Ehe heimlich geschlossen und ist erst später damit an die Öffentlichkeit gegangen.

Ring als Zeichen inniger Liebe zwischen Swarovski und Mateschitz?

Gleichzeitig könnte der Ring auch einfach nur ein Zeichen der innigen Liebe zwischen den beiden sein. Immerhin gibt es schon länger gleich mehrerer solcher Zeichen – etwa das „LVM“ (Lovebird Victoria Mark) am Privatjet oder den Hund des Glamour-Paars aus Österreich, dessen Name (Gustl) auf der Halskette der Song Contest-Moderatorin ist.

Hat Viktoria Swarovski Ring schon seit Monaten?

Erstmals so richtig zur Schau gestellt wurde der Ring nun jedenfalls beim Formel 1-Rennen in Spielberg (Steiermark), wo die beiden einen ihrer nicht allzu häufigen öffentlichen Auftritte miteinander hatten. Laut „Kronen Zeitung“ dürfte es den Ring aber schon etwas länger geben – nämlich seit April, als die beiden ihr dreijähriges Beziehungs-Jubiläum feierten. Oder war es doch etwas mehr als nur ein Beziehungs-Jubiläum? Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls.