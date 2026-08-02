Lotto-Ziehung am 2. August: Diese Zahlen sind 1,2 Millionen Euro wert

Die letzte Lotto-Ziehung - ein Doppeljackpot - endete mit einem Sechser. Heißt: Am Sonntag, 2. August 2026, ist es wieder um 1,2 Millionen Euro gegangen. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.

Etwas mehr als zwei Millionen Euro war der Hauptgewinn bei der Lotto-Ziehung vom Mittwoch, 29. Juli 2026, wert. Ein Wiener hat den Doppeljackpot im Alleingang geknackt und sich damit in die Riege der österreichischen Multimillionäre katapultiert. Während bei beiden LottoPlus-Ziehungen Gewinne im ersten Gewinnrang ausblieben, hat beim Joker ein Niederösterreicher so richtig abgeräumt, berichten die Österreichischen Lotterien. Alles dazu auch hier: Lotto-Doppeljackpot geknackt: Österreicher gewinnt 2 Millionen Euro.

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1,2 Millionen Euro bei Lotto, je 500.000 Euro bei LottoPlus

Durch den Lotto-Sechser und Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker, hat am Sonntag, 2. August 2026, eine ganz „normale“ Lotto-Ziehung stattgefunden – ganz ohne Jackpots in irgendeiner Art. Dennoch sind 1,2 Millionen Euro im Topf, auch bei LottoPlus warten bei beiden Ziehungen je rund 500.000 Euro. In der folgenden Infobox findet ihr alle Zahlen, die gezogen worden sind.

Diese Zahlen* wurden bei der Lotto-Ziehung vom Sonntag, 2. August 2026, gezogen: Lotto : 5, 16, 18, 26, 36, 39 Zusatzzahl: 13

: 5, 16, 18, 26, 36, 39 13 LottoPlus, 1. Ziehung : 14, 25, 31, 33, 37, 41

: 14, 25, 31, 33, 37, 41 LottoPlus, 2. Ziehung : 3, 6, 9, 19, 20, 33

: 3, 6, 9, 19, 20, 33 Joker: 7, 0, 5, 7, 1, 2 *alle Angaben ohne Gewähr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 19:26 Uhr aktualisiert