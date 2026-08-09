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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lotto Moderatorin Evelyn Vysher
Evelyn Vysher hat die Lotto-Ziehung am Sonntag moderiert.
Österreich
09/08/2026
Dreifachjackpot

Lotto-Ziehung am 9. August: Diese Zahlen sind 3 Millionen Euro wert

Drei Ziehungen in Folge hatte bei "Lotto 6 aus 45" niemand die sechs richtigen Zahlen am Schein. Daher ging es am Sonntag, 9. August 2026, um einen Dreifachjackpot. Wir haben hier alle Zahlen für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Drei Millionen Euro war der Dreifachjackpot am Sonntag, 9. August 2026, wert. Grund dafür waren die letzten drei Ziehungen, die allesamt ohne Hauptgewinn über die Bühne gegangen sind. Übrigens: Auch der Fünfer mit Zusatzzahl ist bei der Bonusziehung am Freitag, 7. August, ohne Gewinner geblieben, womit es auch hier am Sonntag um einen Jackpot gegangen ist. Welche Zahlen nun am Sonntag gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 9. August 2026, gezogen:

  • Lotto: 12, 16, 31, 34, 37, 39; Zusatzzahl: 36
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 44, 35, 40, 19, 1, 8
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 41, 15, 23, 14, 26, 19
  • Joker: 8, 0, 7, 3, 1, 7

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Joker am Freitag an Lotterien-App-Teilnehmer, 30.000-Euro-Bonus in die Steiermark

Nun aber noch einmal zurück zur Freitags-Bonusziehung: Während auch die LottoPlus-Ziehungen ohne Hauptgewinn geblieben sind, hat ein Teilnehmer via Lotterien-App zumindest den Joker-Sechser knacken können und ist mit knapp 187.000 Euro nach Hause gegangen. Und schließlich wäre da ja noch der für die zweiwöchentlichen Bonusziehungen obligatorische 30.000-Euro-Bonus, der unter den teilnehmenden Tipps ausgespielt wurde und in die Steiermark ging.

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