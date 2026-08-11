Sonnenfinsternis: Wie das Wetter am Mittwoch in Österreich wird

Eine partielle Sonnenfinsternis mit einem maximalen Bedeckungsgrad von immerhin bis zu 89 Prozent wird "über" Österreich Mittwochabend, am 12. August 2026, zu beobachten sein. Wir wissen, wie das Wetter wird.

„Es ist wohl das spektakulärste Ereignis dieser Art seit der totalen Sonnenfinsternis am 11. August 1999″, schreibt die GeoSphere Austria dazu nun. Und das Wetter wird mitspielen, denn: „Wolkenfrei und sternenklar sollte der Mittwochabend im gesamten Bundesgebiet werden – also perfekte Bedingungen, um eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.“

Wann die Sonnenfinsternis im August 2026 stattfindet

Der Mond schiebt sich dabei in Wien ab 19.22 Uhr langsam vor die Sonne, in Bregenz etwa beginnt das Spektakel zwei Minuten später. Maximal bedeckt wird die Sonne in Wien dann um 20.14 Uhr, in Bregenz um 20.17 Uhr sein. Auf eine maximale Sonnenfinsternis, wie sie in Nordsibirien, Island, Grönland und Spanien stattfinden wird, fehlen dabei dann nur elf Prozent. Astrophysikerin Eva Weiler vom Austrian Space Weather Office der GeoSphere Austria beschreibt das Event als „düsteren Sonnenuntergang“. Dennoch wird empfohlen, eine Sonnenfinsternisbrille zu tragen und nicht direkt in die Sonne zu schauen.

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So kommt es zu einer Sonnenfinsternis

Wie aber kommt es überhaupt zu einer Sonnenfinsternis? Auch das erklärt Weiler: „Eine Sonnenfinsternis kann man ausschließlich bei Neumond beobachten, also wenn der Mond zwischen Erde und Sonne steht und die Sonne verdeckt.“ Die Mondumlaufbahn ist gegenüber der Erdumlaufbahn allerdings etwas geneigt, womit es nicht bei jedem Neumond zu einer Sonnenfinsternis kommt, sondern durchschnittlich „nur“ zwei Mal pro Jahr. Bedeckt der Mond die Sonne nun vollkommen, ist die äußerste Atmosphärenschicht der Sonne, die Sonnenkorona, sichtbar. Diese wird in Österreich aber von den elf Prozent, die sichtbar sein werden, überstrahlt. Die Sonne ist schlicht und einfach immer noch zu hell. Dennoch erwartet Weiler einen „ziemlich spannenden Sonnenuntergang, mit der Sonne als Sichel am Westhorizont“.

Wann gibt es die nächste Sonnenfinsternis?

Zuletzt hat es eine partielle Sonnenfinsternis in Österreich übrigens am 29. März 2025 zu „sehen“ gegeben, damals waren aber nur zehn Prozent der Oberfläche bedeckt. Das nächste Ereignis dieser Art seht bereits im August 2027 ins Haus, da wird dann knapp die Hälfte der Sonne bedeckt sein, wissen die Experten. In Spanien dagegen findet auch dann wieder eine totale Sonnenfinsternis statt, danach dauert es dort nur ein halbes Jahr bis zur nächsten am 26. Jänner 2028. Auf die nächste totale Sonnenfinsternis in Österreich wird man wohl noch einige Jahrzehnte warten müssen, sie wird für den 3. September 2081 erwartet.