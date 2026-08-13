Zwei Österreicher gewinnen 207.000 Euro – jetzt steht 5,8-Millionen-Sonntag bevor

Zum fünften Mal in Folge wurde am Mittwoch, 12. August 2026, der Lotto-Sechser nicht geknackt. Zwei Österreicher dürfen sich dennoch über satte sechsstellige Summen freuen.

Fortuna ist beim Lotto-Hauptgewinn wohl weiterhin auf Urlaub. Auch am Mittwoch wurde der Lotto-Sechser nämlich nicht geknackt, womit es am kommenden Sonntag, 16. August 2026, um nicht weniger als 5,8 Millionen Euro gehen wird – ein Fünffachjackpot wartet auf die Lotto-Spieler in Österreich, berichten die Österreichischen Lotterien nun. Ebenfalls ohne Hauptgewinn sind einmal mehr die beiden LottoPlus-Ziehungen über die Bühne gegangen. In beiden Fällen wurden die Gewinnsummen auf die Fünfer aufgeteilt, am Sonntag geht es um je 200.000 Euro.

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Je zwei Gewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und dem Joker

Demgegenüber stehen jeweils zwei größere Gewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker. Ein Ober- und ein Niederösterreicher haben zwar knapp daneben getippt, aber zumindest die Zusatzzahl mit am Schein gehabt. Für beide bedeutet das einen Gewinn von jeweils rund 72.000 Euro. Wie es der Zufall so will, haben beide per Normalschein gespielt und beiden hat die 26 zum Millionengewinn gefehlt.

Joker-Gewinner aus Oberösterreich und Tirol

Beim Joker ging es um einen Jackpot und es waren ebenfalls zwei Spielteilnehmer, die sich die Gewinnsumme teilten. Die glücklichen Gewinner kommen aus Oberösterreich und aus Tirol und sind jetzt um jeweils mehr als 207.000 Euro reicher, so die Lotterien. Welche Zahlen bei der Mittwochs-Ziehung gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.