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/ ©Peter Lechner/HBF
Das Bild auf 5min.at zeigt Alexander van der Bellen.
Alexander Van der Bellen hat bekanntgegeben, welche Musik er gerne hört.
Österreich
14/08/2026
"Coole Mischung"

Alexander Van der Bellen: Das ist seine Lieblingsmusik

Was hört eigentlich ein Bundespräsident? Diese Frage hat Alexander Van der Bellen in sozialen Medien nun beigelegt und seine Lieblingsmusik aufgelistet. "Fast für jeden was dabei", merkt ein Facebook-Nutzer in den Kommentaren an.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(260 Wörter)
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„Lieblingsmusik, die mich schon lange begleitet und von Künstler:innen, die ich neu entdeckt habe.“ Mit diesen Worten startet Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein Social-Media-Posting, in dem er auflistet, welche Lieder es ihm besonders angetan haben (Auflistung weiter unten in einer Tabelle). Und wie auch ein Follower von ihm auf Facebook anmerkt, ist da tatsächlich fast für jeden was dabei. „Außer HipHop“, meint er. „Coole Mischung“, schreibt eine weitere Facebook-Nutzerin. Und ein Mann „hätte nicht gedacht, dass der Herr Bundespräsident einen ähnlichen Musikgeschmack hat wie ich“. Jene zwei, drei Lieder, die er nicht kenne, würde er sich „gleich mal anhören“, schreibt er.

Auch DJ Ötzi auf Van der Bellens Lieblings-Song-Liste

Eine Frau findet das Set auch interessant und meint: „Schöne Lieder, tolle MusikerInnen, bunt durch die Genres.“ Nur DJ Ötzi hätte sie nicht erwartet. Tatsächlich ist dieser nämlich auch auf der Liste Van der Bellens drauf. Allzu ungewöhnlich ist „Tirol“ als einer seiner Lieblingssongs dann doch nicht, kommt der Bundespräsident doch aus dem Bundesland. Nun aber in der folgenden Tabelle zur gesamten Liste der Lieblings-Songs von Van der Bellen.

Künstler / InterpretSong
Ornette ColemanLonely Woman
Rolling StonesSatisfaction
Amy WinehouseBack to Black
Anna UllrichLove Rave
Johann Sebastian BachMotetten (gesungen vom Arnold Schönberg Chor)
DJ ÖtziTirol
Frédéric ChopinNovturne op. 9 Nr. 2
Marianne MendtWia a Glockn
RosalíaLa Perla
Franz SchubertWinterreise (interpretiert von Clara Frühstück & Oliver Welter)
Hubert von GoisernHeast as net
Ernst Molden (mit Willi resetarits, Walther Soyka & Hannes Wirth)Awarakadawara
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