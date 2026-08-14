Bis 2031: Österreicher bekommt 2.000 Euro im Monat, muss dafür keinen Finger rühren

Bei Fortuna etwas nachhelfen wollte ein EuroDreams-Gewinner aus Österreich. Er oder sie hat 13 Tipps gespielt, der Sechste sollte es schließlich sein, der ihm nun fünf Jahre lang monatlich 2.000 Euro bringt.

Ein Österreicher hat am Donnerstag, 13. August 2026, besonders fleißig EuroDreams gespielt. Gleich 13 Tipps hat er oder sie nämlich ins Rennen geschickt. Wie die Österreichischen Lotterien nun exklusiv gegenüber 5 Minuten preisgeben, war es der sechste der 13 Tipps, der ihm zum zweiten Gewinnrang verhalf. Das bedeutet für nun, dass der glückliche Gewinner jeden Monat in den kommenden fünf Jahren je 2.000 Euro bekommen wird.

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EuroDreams-Gewinner hat sich bis dato nicht zurückgemeldet

Da der Tipp über win2day abgegeben worden ist, ist aktuell noch unklar, woher genau der glückliche Gewinner ist. Ebenfalls unklar ist, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Von den Lotterien wurde die Person jedenfalls bereits kontaktiert, wie man gegenüber 5 Minuten verrät, da es sich „aufgrund der Registrierung uns bekannte Person“ handelt. Ihn oder sie hat man daher aktiv per Mail angeschrieben. „Bis dato ist aber noch keine Rückmeldung gekommen“, so die Lotterien-Pressestelle abschließend. Das muss er oder sie theoretisch übrigens auch gar nicht, das Geld wird aufgrund der durch die win2day-Teilnahme bekannten Kontonummer so oder so automatisch überwiesen.

Dritter Gewinn in ersten beiden Gewinnrängen für Österreicher 2026

Der Gewinnerschein war jedenfalls der einzige, der bei der Donnerstagsziehung einen der beiden Hauptgewinne abgestaubt hat. Die 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre sind unberührt geblieben, im zweiten Rang war es eben besagter Österreicher, der als einziger gewonnen hat. Insgesamt ergeben 2.000 Euro monatlich fünf Jahre lang übrigens einen effektiven Gewinn von nicht weniger als 120.000 Euro. Erstmals ausbezahlt wird das Geld nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist – also ab Mitte September. Die letzten beiden Gewinne dieser Art waren übrigens im Juli und Mai 2026. Während im Mai 2026 der Tipp ebenfalls via win2day gespielt wurde, war es im Juli ein Niederösterreicher. Der letzte Hauptgewinn aus Österreich ist bereits länger her und datiert vom 3. Februar 2025: Pensionist im Glück: Österreicher bekommt jetzt 20.000 Euro im Monat.