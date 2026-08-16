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/ ©ORF / Günther Pichlkostner
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist einer der drei Lottomoderatoren im Studio. Er hat ein Plüschtier in den Armen.
Thomas May hat die Lotto-Ziehung am Sonntag moderiert und die Zahlen gezogen.
Österreich
16/08/2026
Fünffachjackpot

Lotto-Ziehung am 16. August: Diese Zahlen sind 5,8 Millionen Euro wert

Fünf mal in Folge wurde bei "Lotto 6 aus 45" in Österreicher der Sechser nun nicht geknackt. Heißt: Am Sonntag, 16. August 2026, hat ein Fünffachjackpot gewartet. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(194 Wörter)
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Nicht weniger als 5,8 Millionen Euro waren im Topf, als am Sonntag, 16. August 2026, wieder sechs Lotto-Zahlen gezogen worden sind. Grund dafür ist eine nun schon wieder länger andauernde Gewinn-Flaute bei „Lotto 6 aus 45“ hierzulande. Denn auch am vergangenen Mittwoch konnte keiner der teilnehmenden Scheine die sechs Richtigen aufweisen, weshalb es am Sonntag um einen Fünffachjackpot gegangen ist. In der folgenden Infobox findet ihr die gezogenen Gewinnzahlen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 16. August 2026, gezogen:

  • Lotto: 5, 14, 22, 25, 29, 31; Zusatzzahl: 43
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 2, 4, 20, 36, 42, 43
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 3, 7, 11,  21, 35, 44
  • Joker: 1, 6, 0, 6, 1, 9

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Das war die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 12. August

Bei der Mittwoch-Ziehung ist dennoch auch ein Jackpot geknackt worden. Beim Joker ist es nämlich um genau einen solchen gegangen, das glückliche Los haben ein Tiroler und ein Oberösterreicher gezogen, die beide je mehr als 207.000 Euro gewonnen haben, wie die Österreichischen Lotterien berichteten. Während den Lotto-Sechser zwar niemand knacken konnte, hatten zwei Teilnehmer zumindest die Zusatzzahl zu den fünf Richtigen dazu. Heißt: Ein Ober- und ein Niederösterreicher – bei beiden fehlte übrigens nur die 26 zum Sechser – bekommen jeweils rund 72.000 Euro. Keine Gewinner haben die beiden LottoPlus-Ziehungen hervorgebracht, womit die Gewinnsumme aus dem ersten Rang wie üblich auf die jeweiligen Fünfer aufgeteilt wurde.

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