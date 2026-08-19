Nach Monster aus „Stranger Things“ genannt: Blinder Dämonenfisch sorgt für Aufsehen

In einer abgelegenen Höhle in den USA haben Forscher einen bizarren Fisch entdeckt. Der augenlose Höhlenbewohner trägt den Namen Demogorgonichthys arcanus – inspiriert vom Monster Demogorgon aus der Serie „Stranger Things“.

US-Forscher Matthew Niemiller stieß auf das Wesen in der schwer zugänglichen Bobcat-Höhle im US-Bundesstaat Alabama. Der augenlose Fisch besitzt einen Buckel und Stachelstrahlen. Seine Haut ist durchsichtig – und lässt sogar das Gehirn erkennen. Der Dämonenfisch fresse vermutlich alles, was in sein Maul passt, schreiben die Forscher in der Zeitschrift „Scientific Reports“.

Name aus Streaming-Serie

Der wissenschaftliche Name sei eine bewusste Anspielung auf das Netflix-Monster Demogorgon, so die Forscher. Der Begriff tauchte ursprünglich im Rollenspiel Dungeons & Dragons auf und wurde später durch den Netflix-Serienhit weltbekannt. Die Ähnlichkeit des Fisches mit Sci‑Fi‑Kreaturen machte die Namenswahl für die Forscher naheliegend.

Extrem seltene Art

Die Art ist nach aktuellem Wissensstand nur an einem einzigen Ort bekannt. Die Population dürfte winzig sein. Die Entdeckung zeigt laut Studie, dass selbst intensiv erforschte Regionen noch unbekannte Arten beherbergen – oft in schwer zugänglichen Gebieten wie Höhlen oder militärischen Sperrzonen.