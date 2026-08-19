Überraschungen mit dabei: Das sind Europas schönste Strände 2026

Türkisblaues Wasser, einsame Buchten und tausende Top Bewertungen: Das Ferienhaus Portal Holidu hat Google Rezensionen der beliebtesten Strände Europas ausgewertet und ein Ranking für 2026 erstellt. Die Ergebnisse überraschen.

Die Spiaggia dei Conigli auf Lampedusa führt das Ranking an: 4,9 Sterne bei 3.134 Bewertungen. Die halbmondförmige Bucht liegt in einem Naturschutzgebiet und ist eine der letzten Brutstätten der Unechten Karettschildkröte im Mittelmeer. Der Zugang ist streng reglementiert und nur zu Fuß möglich.

Wales gleich doppelt vertreten

Auf Platz zwei folgt Barafundle Bay in Wales, ebenfalls mit 4,9 Sternen. Rang drei geht an den walisischen Strand Traeth Mwnt, der die gleiche Bewertung erreicht. Beide Küstenabschnitte punkten mit ruhigen Buchten, Naturkulisse und hoher Besucherzufriedenheit.

Mallorca und Sardinien

Platz vier belegt die Platja de Muro auf Mallorca – ein kilometerlanger Familienstrand mit flachem Wasser. Auf Platz fünf landet die Cala Mariolu auf Sardinien, bekannt für türkisfarbenes Wasser und helle Felsbuchten. Beide Strände zählen seit Jahren zu den beliebtesten im Mittelmeerraum.