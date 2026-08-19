Lotto-Ziehung am 19. August: Diese Zahlen sind 7,2 Millionen Euro wert

Auch die sechste Ziehung in Folge hat am Sonntag, 16. August 2026, keinen Lotto-Sechser gebracht. Daher ist es am Mittwoch, 19. August, um einen Sechsfachjackpot gegangen. Wir wissen welche Zahlen gezogen worden sind.

7,2 Millionen Euro waren bei der Lotto-Ziehung am heutigen 19. August 2026 im Topf. Es ist um nicht weniger als einen Sechsfachjackpot gegangen, nachdem am Sonntag, wie auch in den fünf Ziehungen davor, der Sechser nicht geknackt werden konnte. Der letzte Sechsfachjackpot hat sich übrigens vor nicht allzu langer Zeit in einen Achtfachjackpot entwickelt – den ersten und bisher einzigen seiner Art in Österreichs Lotto-Geschichte. Der steirische Gewinner hat sich bisher weiter nicht gemeldet. Welche Zahlen nun am Mittwoch, 19. August 2026, gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 19. August 2026, gezogen: Lotto : 3, 5, 6, 22, 38, 40, ; Zusatzzahl: 27

: 3, 5, 6, 22, 38, 40, ; Zusatzzahl: 27 LottoPlus, 1. Ziehung : 30, 39, 43, 18, 21, 26

: 30, 39, 43, 18, 21, 26 LottoPlus, 2. Ziehung : 15, 10, 12, 22, 45, 39

: 15, 10, 12, 22, 45, 39 Joker: 4, 6, 0, 6, 8, 5 alle Angaben ohne Gewähr

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Sechs Gewinne zu je über 80.000 Euro bei Lotto-Ziehung am 16. August

Obwohl bei der Ziehung am vergangenen Sonntag der Sechser eben wieder nicht geknackt wurde, haben insgesamt sechs Österreicher mehr als 80.000 Euro gewonnen. Ein Steirer und ein Oberösterreicher taten das beim Fünfer mit Zusatzzahl (je mehr als 85.000 Euro), ein Wiener, ein Steirer und ein Teilnehmer via win2day beim Joker (je mehr als 81.000 Euro) und ein Steirer bei der zweiten LottoPlus-Ziehung. Letzterer hat dabei mit knapp 198.000 Euro am meisten abgeräumt, wie die Österreichischen Lotterien berichteten.