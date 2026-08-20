Sechsfachjackpot geknackt: Österreicher räumt 7,4 Millionen Euro ganz alleine ab

Nach sechs Runden war es wieder so weit: Ein Österreicher hatte die richtigen Zahlen auf seinem Lottoschein und damit den Sechsfachjackpot ausgeräumt. Fast 7,4 Millionen Euro warten jetzt auf ihn.

Die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 19. August 2026, hatte es in sich. Es ist um nicht weniger als einen Sechsfachjackpot und damit fast 7,4 Millionen Euro gegangen. Die Zahlen 3, 5, 6, 22, 38 und 40 waren nach sechs Runden dann aber doch auf einem Schein, wie man auf der Seite der österreichischen Lotterien bereits sehen kann, womit sich ein Österreicher über exakt 7.388.011,30 Euro freuen darf. Fünf weitere Österreicher waren knapp dran, hatten fünf Richtige – und wenigstens auch die Zusatzzahl am Schein. Heißt: jeder von ihnen bekommt mehr als 40.800 Euro.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 19. August 2026, gezogen: Lotto : 3, 5, 6, 22, 38, 40; Zusatzzahl: 27

: 3, 5, 6, 22, 38, 40; Zusatzzahl: 27 LottoPlus, 1. Ziehung : 18, 21, 26, 30, 39, 43

: 18, 21, 26, 30, 39, 43 LottoPlus, 2. Ziehung : 10, 12, 15, 22, 39, 45

: 10, 12, 15, 22, 39, 45 Joker: 4, 6, 0, 6, 8, 5 alle Angaben ohne Gewähr

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Keine LottoPlus-Sechser, ein Joker-Gewinner

Bei den beiden LottoPlus-Ziehungen hatte jeweils niemand die sechs Richtigen, womit das Geld wie üblich jeweils auf die Fünfer verteilt wurde. Macht bei der ersten Ziehung 81 Fünfer zu je knapp über 4.000 Euro und bei der zweiten Ziehung 73 Fünfer, die jeweils fast 4.500 Euro gewinnen. Einen Hauptgewinn gab es schließlich auch noch beim Joker zu verzeichnen. Hier durfte sich ein Österreicher alleine über den Gewinn freuen, knapp 266.000 Euro wandern in wenigen Wochen aufs Konto des glücklichen Gewinners. Noch ist unklar, woher die Großgewinner genau sind.

Lotto-Gewinner muss jetzt vier Wochen auf Geld warten

Eines ist jedenfalls klar: Wegen der Reklamationsfrist müssen sie alle, egal ob sie sich schon vorher melden oder nicht, vier Wochen auf ihr Geld warten. Dann wird es überwiesen, sofern sie sich eben bereits gemeldet haben. Apropos melden: Genau das ist nämlich das Problem beim ersten Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte, der vor wenigen Wochen geknackt wurde. Ein Steirer hat dabei knapp über 12 Millionen Euro gewonnen und damit den zweithöchsten Gewinn der Lotto-Geschichte abgeräumt. Jetzt müsste er oder sie sich nur noch melden, das ist nämlich noch nicht geschehen. Zeit bleibt aber übrigens noch genug, hat man doch bis zu drei Jahre Zeit, um sich sein Geld abzuholen.