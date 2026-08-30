„Gewitter und Hitze“: ORF-Meteorologe Sigi Fink bekommt unerwartete Unterstützung

ORF-Meteorologe Sigi Fink hat in sozialen Medien einmal mehr für einen Lacher gesorgt. Er hat sich kurzerhand für eine kurze und knackige Wetterprognose Unterstützung geholt - in Form einer KI-Katze.

„Und jetzt das Wetter: ‚Gewichter‘ (Anmerkung: sollte wohl „Gewitter“ heißen) und Hitze.“ Diese kurze Wetterprognose hat Meteorologe Sigi Fink am Sonntag, 30. September 2026, auf seinen sozialen Kanälen geteilt. Der gebürtige Südtiroler Wetterexperte habe „Verstärkung bekommen“, wie er selbst zum Video schreibt. Und zwar vom Kater „Ziggy Think“. Im KI-generierten Video kämpft der Kater im Wetterstudio sichtlich auch mit Hitze, einem Gewitter und stärkerem Wind.

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„Mal eine etwas andere Form der Wetteraussicht“

Bei seinen Followern sorgt der Meteorologe damit für einige Lacher, wie man in den Kommentaren mitverfolgen kann. „Sigi, rasier dich mal wieder“, meint eine Followerin. Eine weitere Frau erkennt durchaus Ähnlichkeiten zwischen dem Wetterexperten und dem KI-generierten Kater: „Habts wohl den gleichen Schneider.“ Eine Instagram-Nutzerin hat definitiv recht, wenn sie schreibt: „Mal eine etwas andere Form der Wetteraussicht.“

Wie das Wetter in Österreich jetzt wirklich wird

Wie aber wird das Wetter die nächsten Tage nun tatsächlich? Hat der Kater mit der Hitze und den Gewittern recht? Die Temperaturen bewegen sich laut GeoSphere Austria tatsächlich am Sonntag und Montag mit bis zu 32 Grad noch deutlich über der 30-Grad-Marke. Danach werden die Höchstwerte bis zum Wochenende stets rund um die 30er-Marke liegen. Und auch bei den Gewittern lügt „Ziggy Think“ seine Zuseher und Zuhörer nicht an. Am Montag bringt eine Störungszone nämlich ab den Morgenstunden „verbreitet Regenschauer und Gewitter“. Die Meteorologen warnen in Teilen Österreichs. Die GeoSphere Austria schreibt: „Im Zuge eines Kaltfrontdurchganges steigt die Gewittergefahr zwischen der Tauernregion und dem Südosten Österreichs an.“