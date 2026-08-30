Lotto-Ziehung am 30. August: Diese Zahlen sind 3,1 Millionen Euro wert

Am Sonntag, 30. August, wurden wie üblich die Lotto-Zahlen gezogen. Und es ging um einen Dreifachjackpot und damit um nicht weniger als rund 3,1 Millionen Euro im ersten Gewinnrang. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.

Drei Ziehungen in Folge hatte niemand in Österreich die sechs Richtigen am Lottoschein drauf. Heißt in weiterer Folge: Bei der Ziehung am Sonntag, 30. August 2026, ist es dementsprechend um nicht weniger als einen Dreifachjackpot und 3,1 Millionen Euro im Topf gegangen. Zusätzlich wurde auch beim Joker um einen Doppeljackpot und damit einhergehend etwa eine halbe Millionen Euro gespielt. Denn auch hier hatte bei den letzten beiden Ziehungen niemand die sechs Richtigen und das wichtige „Ja“ zum Joker am Schein. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen, die mitunter Millionen wert sein könnten.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 30. August 2026, gezogen: Lotto : 3, 6, 17, 28, 32, 40 Zusatzzahl: 22

: 3, 6, 17, 28, 32, 40 Zusatzzahl: 22 LottoPlus, 1. Ziehung : 6, 13, 29, 30, 36, 41

: 6, 13, 29, 30, 36, 41 LottoPlus, 2. Ziehung : 7, 18, 21, 23, 24, 26

: 7, 18, 21, 23, 24, 26 Joker: 2, 0, 0, 8, 9, 6 alle Angaben ohne Gewähr

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Lotto-Ziehung vom Mittwoch: Tiroler als Hauptgewinner

Die vergangene Runde am Mittwoch, 26. August 2026, war generell eine sehr gewinnarme Runde. Neben einer Niete im ersten Rang bei Lotto und beim Joker sind auch beide LottoPlus-Ziehungen ohne Hauptgewinn ausgegangen. In beiden Fällen wurde das Geld aus dem ersten Gewinnrang jeweils auf die Fünfer aufgeteilt. Damit ging der höchste Gewinn nach Tirol und war 101.700 Euro schwer. Am zweiten von sieben Tipps auf einem Normalschein hatte ein Tiroler nämlich alleine fünf Richtige und die Zusatzzahl stehen.