Lotto-Ziehung: Joker-Spieler knackt Doppeljackpot, räumt richtig ab

Einen einzigen Sechser hat es im August gegeben. Das ist nun nach der Sonntags-Ziehung, die abermals ohne Hauptgewinn blieb, klar. Damit geht der August in die Lotto-Geschichte ein. Ein Großgewinn wurde dennoch erzielt.

Mehr als 573.000 Euro hat ein Oberösterreicher beim Joker am Sonntag gewonnen.

Mehr als 573.000 Euro hat ein Oberösterreicher beim Joker am Sonntag gewonnen.

Der August war im wahrsten Sinne historisch. Nicht nur wegen der extrem heißen Temperaturen, drei Tagen über 40 Grad und einem neuen Hitzerekord. Auch bei „Lotto 6 aus 45“ hat sich ein absolutes Novum ergeben. Der August 2026 geht nämlich als der Monat mit den wenigsten Sechsern in die Lotto-Geschichte ein, das ist nach der Sonntags-Ziehung am 30. August 2026, klar. Auch in dieser hatte nämlich niemand die sechs Richtigen am Schein, weshalb ein Niederösterreicher als einziger Sechser (nach einem Sechsfachjackpot) des Monats fest steht.

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Drei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Damit startet der September 2026 direkt mit einem Vierfachjackpot und nicht weniger als rund 4,3 Millionen Euro im Topf. Immerhin drei Österreicher waren recht nah dran, hatten auch sechs der gezogenen Zahlen am Schein – die sechste war aber die Zusatzzahl. Drei Niederösterreicher und ein Burgenländer teilen sich damit die Gewinnsumme beim Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten jeweils mehr als 44.000 Euro, heißt es seitens der Österreichischen Lotterien.

Kein LottoPlus-Sechser, Joker-Doppeljackpot geknackt

Der Sechser ist auch bei beiden LottoPlus-Ziehungen am Sonntag ausgeblieben. Wie üblich wurden hier die Gewinnsummen auf die jeweiligen Fünfer aufgeteilt. Daher war es ein Oberösterreicher, der als einziger einen Hauptgewinn abgestaubt hat. Beim Joker ist es nämlich um einen Doppeljackpot gegangen. Der Gewinnertipp hatte nicht nur die sechs richtigen Zahlen sondern eben auch das „Ja“ angekreuzt und räumt damit mehr als 573.000 Euro ab. Welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.