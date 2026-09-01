Ab 9. Oktober: Simone Lugner wieder im Fernsehen – „Das wird spannend“

Ab 9. Oktober 2026 wird Simone Lugner wieder im Fernsehen zu sehen sein. Nachdem sie sich bereits bei den Dancing Stars probiert hat, versucht sie sich nun am "Forsthaus Rampensau".

Simone Lugner und Circus-Pikard-Direktor Alexander Schneller sind das dritte Duo im Forsthaus Rampensau, das nun bekannt geworden ist.

Simone Lugner und Circus-Pikard-Direktor Alexander Schneller sind das dritte Duo im Forsthaus Rampensau, das nun bekannt geworden ist.

Schon seit Wochen hat die Gerüchteküche gebrodelt, nun ist es fix. Simone Lugner wird sich gemeinsam mit Circus-Pikard-Direktor Alexander Schneller dem „Forsthaus Rampensau“ stellen. Die erste Folge wird dabei am 9. Oktober 2026 um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn ausgestrahlt. Die Witwe des Baumeisters der Nation, Richard Lugner, hat dabei auch schon Kameraerfahrung mit im Gepäck, war sie doch bei den Dancing Stars ebenfalls mit dabei.

Hast du schon einmal „Forsthaus Rampensau“ geschaut? Ja, jede Staffel Nein, noch nie Nein, will ich aber Ich habe einmal kurz reingeschaut Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Simone Lugner: „Einen schönen Ausblick habe ich auch in meiner Villa“

Für Lugner definitiv eine neue Erfahrung: „Das wird spannend. Ich lerne zwar auf Events ständig neue Leute kennen, aber ich ziehe nicht mit ihnen zusammen, um auf engstem Raum zu leben.“ Schneller sieht das schon etwas gelassener, ist sein Zuhause doch ein Wohnwagen: „Enge und viele Leute um mich herum bin ich gewohnt.“ Und die beiden haben ein gemeinsames Ziel: „Einen schönen Ausblick habe ich auch in meiner Villa. Ins Forsthaus ziehe ich, um zu gewinnen“, so Lugner. Und ihr Partner weiß: „Ich bin Akrobat und topfit, die Spiele sind genau meins. Simone ist eher fürs Socializen im Forsthaus zuständig.“

©ProsiebenSat1Puls4 Simone Lugner und Alexander Schneller ziehen ins Forsthaus Rampensau ein, „um zu gewinnen“.

Lugner und Schneller sind drittes „Forsthaus Rampensau“-Paar

Die beiden haben sich übrigens beim Diversity-Ball kennengelernt und sind seither miteinander befreundet. Auf der Kärntner Alm wollen sie ihre unterschiedlichen Charaktereigenschaften ausspielen. Lugner sieht ihre Stärke vor allem im Umgang mit Menschen, Schneller bringt dagegen als Artist und Zirkusdirektor jede Menge Wettkampfgeist und körperliche Fitness mit. Sie sind nach den Reality-Queens Beverly und Elsa und dem Gemeindebau-Duo Susi und Norbert das dritte Duo, das ins Forsthaus einzieht.