Zum ersten Mal ziehen zwei Drag-Queens gemeinsam ins „Forsthaus Rampensau“. Mit Philisha Conditioner und Shira sind auch zwei bekannte Gesichter der Wiener Drag-Szene dabei.

Auf der Kärntner Alm wird es erstmals besonders glamourös: Mit Philisha Conditioner und Shira ziehen zwei Drag-Künstlerinnen ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Beide sind Teil der Wiener Drag-Szene und bringen jede Menge Bühnenerfahrung, Selbstbewusstsein und eine gehörige Portion Gossip mit. Während Shira aus Wien kommt, liegen bei Philisha die Wurzeln in Oberösterreich. Inzwischen ist sie jedoch fixer Bestandteil der Wiener Drag-Szene und gilt als eine der bekanntesten Drag-Künstlerinnen Österreichs.

©ATV/Bernhard Eder Für die beiden geht es von der Wiener Drag-Szene… ©ATV/Bernhard Eder …auf die Kärntner Alm.

Von Wiener Drag-Szene ins ländliche Idylle

Philisha beschreibt sich selbst mit einem Augenzwinkern als „oberösterreichischer Landbub in heißen Klamotten“. Im Forsthaus möchte sie offenbar für Ordnung sorgen und gleichzeitig die gute Stimmung aufrechterhalten. „Ich bin auch so ein Mama-Typ, der in der Früh aufräumt, gleich jedem einen Prosecco hinstellt – damit es allen gut geht“, erzählt sie. Shira sieht ihre Rolle etwas anders. Während Philisha den Haushalt im Blick hat, zieht es sie eher in den Jacuzzi – schließlich könnte dort der neueste Gossip auf sie warten. Bekannt ist Shira nicht nur aus der Drag-Welt. Als Model Felix war sie bereits bei „Austria’s Next Topmodel“ und „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen und kämpfte dort um den Sieg.

Hast du schon einmal „Forsthaus Rampensau“ geschaut? Ja, jede Staffel Nein, noch nie Nein, will ich aber Ich habe einmal kurz reingeschaut Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Klare Ansage an die Mitbewohner

Dass es im Forsthaus nicht langweilig werden dürfte, machen die beiden bereits vor ihrem Einzug deutlich. Shira erklärt, sie könne „mit Proleten nix anfangen“. Besonders laute und nervige Mitbewohner seien für sie keine Wunschvorstellung. Auch Philisha hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg: „Also ganz ehrlich: g’schissn braucht mir keiner kommen.“ Ob die beiden mit ihren zukünftigen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern tatsächlich so harmonieren werden, bleibt abzuwarten.

Diese Promis stehen bereits fest

Philisha und Shira sind das erste Drag-Duo in der Geschichte des Formats. Neben ihnen stehen bereits weitere Promi-Paare für die neue Staffel fest: Reality-Queens Beverly & Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi & Norbert, Society-Größe Simone & Zirkusdirektor Alexander sowie die beiden Drag-Queens. Wer noch auf die Kärntner Alm zieht, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Fest steht schon jetzt: Mit Philisha und Shira bekommt das „Forsthaus Rampensau“ erstmals eine gehörige Portion Wiener Drag-Glamour.