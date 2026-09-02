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/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Moderator Ralph Huber-Blechinger bei der Lottoziehung.
Ralph Huber-Blechinger hat die Lotto-Ziehung am Mittwoch moderiert.
Österreich
02/09/2026
"6 aus 45"

Lotto-Ziehung am 2. September: Diese Zahlen sind 4,3 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 2. September 2026, ist es um einen Vierfachjackpot und damit um mehrere Millionen Euro gegangen. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(199 Wörter)
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Wie die Österreichischen Lotterien berichten, war der August der gewinnärmste Monat der Ziehungsgeschichte hierzulande – jedenfalls was die ersten Gewinnränge bei „Lotto 6 aus 45“ betrifft. Nur einmal wurde ein Lotto-Sechser geknackt – das war dafür ein Sechsfachjackpot. Dementsprechend startet der September direkt mit einem Vierfachjackpot und rund 4,3 Millionen Euro im Topf. In der folgenden Infobox erfahrt ihr, welche Zahlen bei den jeweiligen Ziehungen gezogen worden sind.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 2. September 2026, gezogen:

  • Lotto: 2, 17, 19, 26, 39, 45; Zusatzzahl: 38
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 6, 15, 17, 18, 21, 25
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 9, 18, 21, 25, 29, 41
  • Joker: 4, 7, 0, 5, 3, 2

alle Angaben ohne Gewähr

Rückblick auf Lotto-Ziehung am Sonntag, 30. August

Dementsprechend ist eben auch die letzte Lotto-Ziehung am Sonntag, 30. August, ohne große Gewinner über die Bühne gegangen – zumindest bei der Hauptziehung. Knapp dran am Millionengewinn waren zwei Niederösterreicher und ein Burgenländer, die jeweils fünf Richtige und die Zusatzzahl drauf hatten und damit je mehr als 44.000 Euro gewonnen haben. Bei LottoPlus hat es ebenfalls keinen Sechser gegeben, bei beiden Ziehungen wurde das Geld daher wie üblich auf die Fünfer verteilt. Beim Joker war es schließlich so weit. Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich hatte die sechs richtigen Zahlen und das „Ja“ angekreuzt. Da es um einen Doppeljackpot gegangen ist, hat er oder sie nun mehr als 573.000 Euro abgeräumt.

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