Lotto-Flaute geht weiter: Vier Österreicher gewinnen dennoch zehntausende Euro

Bei der Lotto-Ziehung am 2. September 2026 hat ein Sterier fast 83.000 Euro gewonnen. Grund dafür war ein Sechser bei einer der beiden LottoPlus-Ziehungen.

Die Lotto-Flaute, die im August für die wenigsten Sechser in der österreichischen Lotto-Geschichte gesorgt hat (Anmerkung: ein Sechsfachjackpot wurde geknackt), ist auch bei der ersten Ziehung im September weitergegangen. Beim Vierfachjackpot hatte niemand die sechs Richtigen. Heißt: Bei der Bonusziehung am Freitag, 4. September 2026, geht es um einen Fünffachjackpot und nicht weniger als 5,5 Millionen Euro.

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Zwei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Doch gänzlich ohne Gewinner ist die Ziehung dann doch nicht geblieben. Zwei Spielteilnehmer hatten etwa einen Fünfer mit Zusatzzahl. Beide Tipps wurden via win2day abgegeben, die beiden Österreicher bekommen nun je 72.000 Euro. Einer der beiden hat den Gewinn mit einem Systemschein, ein weiterer mit einem Normalschein erzielt, berichten die Österreichische Lotterien.

Zwei Sechser bei LottoPlus

Während beim Joker niemand die richtige Kombination am Schein hatte und auch bei der ersten von zwei LottoPlus-Ziehungen niemand den Hauptgewinn geknackt hat, war es die zweite LottoPlus-Ziehung, die dann doch noch Gewinne im ersten Rang brachte – und zwar gleich zwei. Einer der beiden Sechser wurde via win2day, der zweite mit einem Quicktipp in der Steiermark erzielt. Beide gewinnen jetzt fast 83.000 Euro. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.