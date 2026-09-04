10.000 Euro im Monat: Österreicher ist ein Jahr lang alle Geldsorgen los

Es klingt wie ein Traum, der einem Österreicher nun beschert worden ist. Bei der Sonderausspielung von EuroDreams in Österreich wurde er oder sie zufällig gezogen - und gewinnt jetzt monatlich 10.000 Euro für ein ganzes Jahr.

Ein Österreicher darf sich über den EuroDreams-Zusatzgewinn und damit über 10.000 Euro monatlich für ein ganzes Jahr freuen.

Ein Österreicher darf sich über den EuroDreams-Zusatzgewinn und damit über 10.000 Euro monatlich für ein ganzes Jahr freuen.

All jene Tipps, die bei den EuroDreams-Ziehungen vom Montag und/oder Donnerstag (31. August bzw. 3. September 2026) teilgenommen haben, hatten die Chance auf einen wahren Traumgewinn. Dabei musst nur eine Nummer richtig sein: die Quittungsnummer. Heißt: Selbst ganz ohne korrekte Zahl beim Spiel selbst, konnte man gewinnen. Und der Gewinn bedeutet mehr oder weniger ein Jahr ohne Geldprobleme. Bei einem Österreicher kommen nun nämlich ab Anfang Oktober monatlich ganz automatisch 10.000 Euro rein – und das für ein ganzes Jahr. Macht also auf die zwölf Monate gerechnet einen Gesamtgewinn von 120.000 Euro.

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Was über EuroDreams-Zusatzgewinn bisher bekannt ist

Wir haben nun bei den Österreichischen Lotterien nachgefragt, wer denn der glückliche Gewinner ist. „Der zusätzlich in Österreich ausgespielte Gewinn bei EuroDreams mit 10.000 Euro monatlich für ein Jahr wurde via win2day erzielt – die Quittungsnummer ist 7127322719„, heißt es seitens der Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten.

EuroDreams-Gewinn kommt in vier Wochen erstmal aufs Konto

Zum Zeitpunkt der Anfrage hatte sich der Gewinner noch nicht gemeldet. Und das muss er oder sie übrigens auch gar nicht, da auf win2day das Bankkonto hinterlegt ist und das Geld damit nach der vierwöchigen Reklamationsfrist so oder so automatisch darauf ausgezahlt wird, erklärt man weiter. Unklar ist dementsprechend auch, wo in Österreich der gewinnbringende Tipp gespielt worden ist.

15 Euro Einsatz, 120.000 Euro gewonnen

Wie eine kurze 5 Minuten-Recherche außerdem zeigt, war der glückliche Gewinner nicht komplett ohne richtige Zahlen bei der EuroDreams-Hauptziehung. Zwei Richtige haben ihm noch zusätzlich 2,50 Euro gebracht. Freilich wird er oder sie sich aber wohl über den Zusatz-Gewinn deutlich mehr freuen. Klar ist auch: Den Gewinn hat die Person mit genau 15 Euro Einsatz erlangt. Mit einem EuroDreams-Tipp nimmt der Schein noch bis inklusive 17. September an den Ziehungen teil, der Gewinn könnte also durchaus auchnoch größer werden.

©win2day-Gewinnabfrage 15 Euro hat ein Österreicher bezahlt und damit den Zusatz-Preis bei EuroDreams gewonnen – 10.000 Euro monatlich für ein Jahr.